Tới Hội An, đừng quên thưởng thức 5 món ăn vặt này

Bánh vạc, bánh mì, nước mót hay chè bắp là những món ăn vặt nhẹ nhàng cho du khách khi tới phố cổ Hội An.

Lang thang trên những con phố Hội, du khách không chỉ muốn chụp hình thả dáng hay ngồi nhâm nhi một tách cà phê bên sông mà còn muốn thưởng thức những món ăn nức tiếng phố cổ Hội An. Tuy nhiên, cái thú của việc lang thang nơi phố cổ là được ăn chơi nhiều món, tránh no bụng. Dạo một vòng quanh phố cổ là có thể lân la không biết bao hàng ăn vặt nổi tiếng Hội An.

1. Nước Mót

"Nước Mót" - cái tên nghe đã đủ gợi sự tò mò cho bất cứ ai tới Hội An rồi. Đi trên con phố Trần Phú, bạn có thể dễ dàng thấy một hàng nước mót, lúc nào cũng đông người. Một tấm bảng phấn, một bình hoa sen và cơ man là hương liệu, thảo dược như kim ngân hoa, quế, la hán quả, chanh, sả... là khung cảnh quen thuộc của hàng nước mót.

Nước Mót Hội An. Ảnh: Jungdo.

Về cơ bản, nước Mót là một loại nước thảo mộc, dậy mùi chanh, sả, thơm và mát lành. Tuy nhiên, giữa thời tiết hè nóng nực, đó là tất cả những gì mà mọi người cần. Với cốc nước được trang trí bắt mắt và có giá chỉ 10.000 đồng, nước Mót được nhiều bạn trẻ yêu thích và coi như một nơi "check-in" phải có khi tới Hội An.

Địa chỉ tham khảo: vỉa hè 150, Trần Phú.

2. Bánh mì Hội An

Từ bắc tới nam, đâu đâu cũng có những món bánh mì hết sức đặc trưng nhưng không vì thế mà bánh mì Hội An "giảm nhiệt" với du khách tới từ Hà Nội hay TP.HCM. Nếu biết bánh mì Hội An đã từng có tên trong danh sách bánh mì ngon nổi tiếng thế giới, chắc bạn sẽ không bỏ qua món ngon trứ danh này.

Bánh mì Hội An là món ăn trứ danh mà bạn không thể bỏ qua. Ảnh: Foody.

Bánh mì Hội An ngon nhờ sự vào tổng hòa đa dạng các loại nhân và nước xốt tự chế của quán. Nhìn chiếc bánh mì thập cẩm đầy ú ụ jambon, pate, xúc xích, phô mai, thịt xông khói rồi cả rau, nước xốt; ai mà không nuốt nước bọt đánh ực cơ chứ.

Địa chỉ tham khảo: bánh mì Phượng (đường Phan Chu Trinh), bánh mì Madame Khánh (đường Trần Cao Vân).

3. Bánh bao, bánh vạc

Nghe thì giống như tên 2 món nhưng vì có cùng nguyên liệu và cách làm khá giống nhau nên chúng thường được bày chung trên một đĩa. Bánh bao, bánh vạc cũng được coi là món ăn "bản quyền" của phố cổ Hội An. Cả 2 bánh đều được làm từ bột gạo nhưng nhân bánh vạc thì có tôm đất giã nhuyễn trộn với một ít tiêu, tỏi, hành, sả trong khi nhân bánh bao thì làm từ làm từ thịt heo, mộc nhĩ, hành lá thái.

Món bánh vạc độc đáo của Hội An. Ảnh: Foody.

Theo những người làm bánh tại Hội An, điểm khiến món bánh bao, bánh vạc ở Hội An ngon và hấp dẫn là nhờ những gia vị bí truyền mà chỉ những quán ở đây mới biết. Khi ăn, món bánh được chấm trong nước dùng chua cay ngọt khiến hương vị trở nên thơm ngon hơn hẳn.

Địa chỉ tham khảo: quán Hoa Hồng trắng, đường Hai Bà Trưng.

4. Kem ống

Dù là món ăn đơn giản nhưng kem ống cũng là đặc sản của Hội An được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ và em nhỏ. Đúng như tên gọi, kem ống có hình dạng dài thon với đủ màu sắc, hương vị. Những ngày hè nóng nực, được thưởng thức một que kem bình dân, đậm chất địa phương thì còn gì tuyệt vời bằng.

Món kem ống được du khách và người dân địa phương rất yêu thích. Ảnh: Nguyễn Vân Ngọc.

Giá một que kem ống chỉ từ 2.000-5.000 đồng với đủ các hương vị như bạc hà, dâu, sữa dừa, sầu riêng… Loại kem này hiện tại cũng đã xuất hiện tại Hà Nội hay TP.HCM nhưng chỉ có ở Hội An người ta mới cảm nhận được hết vị ngon của nó.

5. Các loài chè

Nếu như Huế được ví như thiên đường của các loại chè thì Hội An cũng không kém cạnh khi du khách tới đây đừng quên thưởng thức một cốc chè thơm mát, trong phố cổ, ven chợ hay dọc bờ sông.

Đến Hội An bạn nhất định phải thử các món chè hấp dẫn.

Tuy các loại chè ở đây khá cơ bản như chè mè đen, chè bắp, chè hạt sen, đậu xanh, tào phớ... nhưng hương vị của từng cốc chè khó có thể chê vào đâu được.

Người ta ăn chè đúng chuẩn một món ăn chơi, dăm ba nghìn là bạn có cốc chè, cốc tào phớ ngon mát. Nổi tiếng nhất chắc phải kể tới những cốc chè bắp mà dù ở bất cứ nơi đâu trong phố cổ Hội An, bạn cũng có thể thấy thấp thoáng những gánh hàng, khách ăn ngồi rạp vào bờ tường, vừa ăn chè vừa nhìn ngắm đường phố.