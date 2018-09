'Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền Trump'

New York Times bất ngờ đăng tải bài viết của quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền lo ngại về hành vi và đạo đức của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 5/9, New York Times đăng bài viết hiếm với tiêu đề "Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền TT Trump" của một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền.

Quan chức này nhấn mạnh các quan chức cấp cao tận tụy với đảng Cộng hòa và không đứng về phía phe Dân chủ đối lập. Tuy nhiên, “nghĩa vụ hàng đầu của chúng tôi là với đất nước, và tổng thống đang tiếp tục hành xử theo cách làm tổn hại tới nền cộng hòa của chúng ta”, quan chức giấu tên viết.

Phong cách lãnh đạo "bốc đồng, thù địch"

Tác giả bài viết mô tả chính quyền Tổng thống Trump là “hai làn đường”. Ông Trump nói một đằng và các quan chức theo lý trí làm một cách khác, nỗ lực tách mình khỏi phong cách lãnh đạo “bốc đồng, thù địch, nhỏ mọn, và thiếu hiệu quả” của tổng thống.

“Gốc rễ vấn đề nằm ở việc tổng thống không phân biệt được đúng sai. Đó là lý do nhiều người được ông Trump bổ nhiệm cam kết làm những gì có thể để gìn giữ các thể chế dân chủ, đồng thời cản trở những sự thôi thúc lầm lạc của TT Trump cho đến khi ông ấy rời chức”.

Tổng thống Trump ngay lập tức công kích bài viết nặc danh là "hèn nhát". Ảnh: NYT.

Bài viết được đăng một ngày sau khi những đoạn trích gây sốc của cuốn sách 448 trang với tên "Fear: Trump in the White House" (Nỗi sợ hãi: Trump tại Nhà Trắng) về một loạt vấn đề trong nội bộ Nhà Trắng chia rẽ. Bài báo đồng tình với những gì nhà báo điều tra Bob Woodward viết về việc các quan chức nội các ngăn cản Tổng thống Trump đưa ra quyết định ảnh hưởng tới kinh tế và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên cho rằng sự bất đồng quan điểm và phản kháng trong nội bộ Nhà Trắng thậm chí còn sâu sắc hơn những gì Woodward mô tả. Một số quan chức đã âm thầm thảo luận vận dụng Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp cho phép phế truất tổng thống không có năng lực thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tổng thống Trump ngay lập tức chỉ trích bài báo là bài bày tỏ ý kiến cá nhân nặc danh “hèn nhát”. Ông lên tiếng đả kích tác giả và cả tờ New York Times “không trung thực”.

“Họ không thích Donald Trump và tôi không thích họ. Vậy nên, nếu tờ New York Times thất bại có một bài đăng nặc danh, nặc danh tức là hèn nhát, một bài báo không có gan, thì hẳn chúng tôi đang làm việc xuất sắc”, AFP trích lời tổng thống Mỹ.

TT Trump chỉ trích "kẻ nặc danh"

Sau đó, ông tiếp tục đăng trên Twitter: “Nếu kẻ nặc danh hèn nhát đó thật sự tồn tại, tờ Times cần trình báo người đó với chính phủ ngay lập tức, vì mục đích an ninh quốc gia!”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cũng gọi bài viết là “thảm hại, liều lĩnh và ích kỷ", cáo buộc tác giả "nhát gan" và đặt bản thân lên trước ý chí của người dân Mỹ. Phát ngôn viên Nhà Trắng kêu gọi quan chức giấu tên “làm điều đúng đắn là từ chức” và yêu cầu New York Times xin lỗi vì đã đăng bài.

“Gần 62 triệu người bỏ phiếu cho Tổng thống Trump năm 2016. Không ai trong số đó bầu cho nguồn tin nặc danh hèn nhát của tờ New York Times thất bại”, Sanders nói.

Bob Woodward, nhà báo kỳ cựu của Washington Post, từng tham gia loạt bài điều tra về bê bối Watergate của Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ảnh: AP.

Tờ New York Times thừa nhận việc xuất bản bài báo nặc danh là một bước đi đặc biệt nhưng cũng cho hay họ nắm rõ danh tính tác giả và đăng theo yêu cầu của người đó.

“Chúng tôi tin rằng việc đăng bài là cách duy nhất để cung cấp cho độc giả một góc nhìn quan trọng”, New York Times viết.

Trong cuốn sách, Woodward cho biết cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn từng trộm một lá thư trên bàn của ông Trump ngay tại Phòng Bầu dục sau khi nhận ra nó quá nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Trong lá thư, Tổng thống Trump muốn rút khỏi thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc. Trong khi đó, các trợ lý của ông lo hành động này sẽ kéo theo sự thất bại của một chương trình tuyệt mật khác: cảnh báo sớm tên lửa phóng từ Triều Tiên trong vòng 7 giây. Viễn cảnh ông Trump ký duyệt lá thư nguy hiểm này khiến Cohn sợ hãi.

“Tôi đánh cắp lá thư ngay trên bàn. Không đời nào tôi để cho ông ấy nhìn thấy nó. Tổng thống sẽ không bao giờ đọc lại được văn bản đó. Tôi phải bảo vệ đất nước”, Cohn kể lại với một cộng sự.

Cựu thư ký văn phòng Nhà Trắng Rob Porter cũng nhiều lần giấu thư từ và công văn của ông Trump. Bằng cách này, Porter và Cohn nhiều lần trì hoãn các quyết định của TT Trump hoặc đánh lạc hướng để ông không ra các mệnh lệnh đe dọa an ninh quốc gia.

Cuốn sách của Woodward cung cấp những thông tin nội bộ chưa từng có từ góc nhìn của những người bên trong, thân cận nhất của ông Trump.

Cuốn sách sẽ chính thức lên giá vào ngày 11/9, ngày kỷ niệm vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

