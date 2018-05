'Tôi trầm cảm, phải trốn chạy khi bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục'

M.P, một cô gái xin được giấu tên, kể trong nước mắt: "Khoa dùng tay để khóa chặt tay tôi, ấn mặt tôi vào tường, có lúc còn bịt miệng để tôi không thể la hét và cứ thế sàm sỡ".

M.P, một cô gái xin được giấu tên, kể trong nước mắt: "Khoa dùng tay để khóa chặt tay tôi, ấn mặt tôi vào tường, có lúc còn bịt miệng để tôi không thể la hét và cứ thế sàm sỡ".

Sau vũ công Phạm Lịch, Nga My, thì M.P - một cô gái làm về thiết kế phục trang, stylist - đã chọn Zing.vn để chia sẻ câu chuyện cô từng bị ca sĩ Phạm Anh Khoa quấy rối tình dục cách đây 4 năm.

Chúng tôi biết sự việc của M.P và Phạm Anh Khoa thông qua một người bạn của cô, chị T.T. Một năm trước, người bạn này từng được M.P kể bị Phạm Anh Khoa cưỡng ép, đè vào sát tường, có hành vi sàm sỡ.

Không muốn khơi gợi lại cảm xúc buồn với người bạn của mình, cũng như biết M.P không muốn nhắc lại chuyện cũ nên người này ban đầu từ chối kết nối M.P với chúng tôi. Phải rất khó khăn trong việc thuyết phục, nhân vật chính trong bài phỏng vấn mới đồng ý trải lòng trên Zing.vn.

'Tôi bị Phạm Anh Khoa khóa tay, ép vào tường để tấn công tình dục' Nhân vật không giấu được nỗi ám ảnh khi kể lại khoảnh khắc bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục và kéo theo sau đó là quãng thời gian đau đớn từ tâm lý đến thể xác.

Cô thú nhận ngay trước cuộc hẹn 2 tiếng, bản thân vẫn phải đấu tranh tư tưởng giữa đến và không, vì vậy cả ê-kíp chúng tôi phải đợi cô thêm 2 tiếng mới gặp được. Ngoài ra, M.P kể bạn trai cũng ngăn cản cô công khai vụ cưỡng ép này trên mặt báo vì e rằng câu chuyện sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới công việc của cô hiện tại khi M.P vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

M.P làm phục trang cho nhiều dự án điện ảnh, hợp tác với nhiều người nổi tiếng và Phạm Anh Khoa cũng là một trong số đó. Cô kể ở tuổi 25 đầy ước mơ và hoài bão nhưng đã rơi xuống hố đen của mặc cảm, stress, mất ngủ vì bị nam ca sĩ tấn công tình dục trong một chuyến công tác ở ngoại thành.

Cuối cùng, ký ức sau nhiều năm dồn nén, khát khao được nói lên sự thật sau những tố cáo của Phạm Lịch, Nga My đã đưa M.P đến gặp chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của chính mình. Dù xin giấu danh tính nhưng M.P khẳng định rằng sẵn sàng đối chất trực tiếp với Phạm Anh Khoa nếu cần.

- Bạn thân kể chị từng bị Phạm Anh Khoa sàm sỡ trong một lần làm việc chung. Sự việc này đúng hay sai?

- Thông tin tôi bị anh Khoa gạ gẫm, sàm sỡ là chính xác. Đây là chuyện cũxảy ra hai lần vào khoảng 4 năm trước. Ban đầu tôi không muốn chia sẻ rộng rãi chuyện vì nó không phải trải nghiệm đẹp, hay đáng để nói tới.

Gần đây, khi tình cờ biết câu chuyện của bạn Phạm Lịch trên Facebook, qua những từ ngữ bạn Lịch kể về câu chuyện với Phạm Anh Khoa thì tôi tin chắc Lịch không bịa đặt. Những từ anh Khoa gạ gẫm Lịch cũng là chính là những từ ngữ Khoa sử dụng khi gạ tình tôi.

Hôm nay tôi lên tiếng không chỉ vì lợi ích của bản thân mà để bạn Pham Lịch biết những gì bạn nói có người ủng hộ. Tôi theo dõi và động viên bạn bằng việc xuất hiện để nói sự thật này.

- Cụ thể, Phạm Anh Khoa đã có hành động sàm sỡ như nào?

- Tôi từng có thời gian cộng tác làm việc cùng anh Khoa. Trong 2 lần đó, lần đầu Khoa cũng dùng những từ ngữ dung tục như “Anh đã lột trần em trong tư tưởng” hay “Anh đã làm tình với em trong suy nghĩ của anh rồi”. Ngoài ra, anh còn dùng cách chơi chữ, nói lái tên của tôi với những từ thô tục giữa nhiều người (tôi không tiện nói).

Khi làm việc cùng, Khoa hay nói bóng gió việc thích ôm ấp, vuốt ve người có dáng người nhỏ nhắn, eo thon hay hình xăm như tôi. Những lời đó đều mang ý nghĩa gạ tình rất thô thiển. Có lúc anh nói nhỏ mình tôi nghe nhưng có lúc nói to với mọi người như chuyện đùa.

Lúc làm việc, Khoa vui vẻ và thân thiện. Khi anh dùng những lời lẽ như vậy thì tôi nghĩ Khoa đã có vợ và con nên chỉ nghĩ là đùa và quá lố thôi. Tôi chỉ tìm cách né và nói đừng đùa như vậy.

- Ngoài ra, Khoa có hành động nào vượt quá giới hạn với chị không?

Có! Một lần, đó cũng là lần cuối cùng tôi làm việc với Khoa. Khi đó, trong một chuyến đi cùng với tập thể, anh Khoa đã có những hành động đáng sợ với tôi. Cụ thể, sau khi mọi người xong việc, khi đang thu dọn hành lý về Sài Gòn, Khoa có những lời thô tục, gạ gẫm thì tôi né tránh.

Khi tôi lên lầu, Khoa chạy theo sau, ôm và dồn ép tôi vào sát tường. Khoa dùng tay khóa chặt tay để tôi không cựa quậy được. Khoa nói: “Mày không thể thoát được tao đâu”, “Tao muốn là tao sẽ có” rồi “Mày càng giẫy giụa, tao càng khoái”.

Tôi đã vùng vằng rất nhiều, Khoa áp sát người vào người của tôi. Khoa tất nhiên có vài động tác vuốt ve và hôn lên cổ, lên vai tôi...(nghẹn ngào)

Khoa ấn tôi rất mạnh, nguyên mặt của tôi tì vào trong tường, có lúc còn bịt miệng khiến tôi không thể la hét được. Khoa tập thể thao nên rất khỏe, còn tôi thì yếu, vóc dáng nhỏ nên chỉ biết vùng vằng, chống đỡ trong vô vọng. Mọi thứ diễn ra trong khoảng chừng 15 phút.

Rất may, lúc đó có một bạn tình cờ đi lên lấy đồ thì Khoa mới buông tôi ra. Đó là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với Khoa đến giờ.

Chuyện hôm đó, vợ Khoa cũng biết vì nghe qua người bạn chứng kiến sự việc kể lại. Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc chung nên tôi đã im lặng thời điểm đó.

Câu chuyện đến đây bị gián đoạn vì khi nhắc đến nỗi ám ảnh trong quá khứ, cô gái giọng nghẹn, không nói lên lời. Cô xin phép dừng cuộc phỏng vấn một lúc, đôi mắt ngước lên trần nhà với tiếng thở dài, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn trên má.

Cô thú nhận sau khi nhận lời trả lời phỏng vấn Zing.vn, cả đêm mất ngủ và ký ức đen tối lại trở về ám ảnh, vắt kiệt sức lực khiến cô mệt mỏi.

- Trong hoàn cảnh bất lực chị đã nghĩ gì?

- Tôi cảm thấy mình là người vô dụng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ sinh ra là con gái bị thiệt thòi lớn. Nếu không có người bạn kia lên lầu dọn đồ, không biết sự việc sẽ còn tồi tệ thế nào. (Cô gái nghẹn ngào và khóc).

- Người bạn trong đoàn chứng kiến sự việc đã phản ứng thế nào với chị sau đó?

- Nghe mọi người trong đoàn kể bạn ấy khá sợ hãi khi kể lại chuyện với mọi người và đã khóc. Tôi nghĩ bạn ấy sợ vì không nghĩ Khoa hành động như thế và cũng có thể là hiểu lầm về phía tôi.

Bạn ấy nghĩ không ai hành động như thế khi xung quanh có rất nhiều người và có cả vợ anh ấy cùng đi chung với đoàn. Bạn ấy có thể còn cho rằng có sự đồng thuận của cả tôi và Khoa.

Tới khi Phạm Lịch công khai chuyện bị Khoa gạ gẫm thời gian qua thì chắc chắn những người đi với tôi trong chuyến đi đó sẽ nhớ lại chuyện xảy ra với tôi.

- Chị nói mình là nạn nhân, bị Phạm Anh Khoa suýt cưỡng hiếp, vậy vì sao chị không chứng minh sự thật mà chọn cách im lặng thời điểm đó?

- Tôi không thể chứng minh mình là trong sạch khi người nhìn thấy chuyện đó là lúc anh Khoa đang dồn ép tôi vào tường. Người ta sẽ tưởng đó là sự đồng thuận giữa hai phía chứ không phải là cưỡng ép.

Tiếng nói giữa tôi và Khoa thì chắc chắn Khoa mạnh hơn vì mối quan hệ rộng, nổi tiếng hơn. Tôi ở thế yếu.

- Sau 4 năm, việc chia sẻ lần này là muốn chưng minh mình trong sáng hay vì mục đích gì?

- Nếu chứng minh điều đó thì có lẽ tôi đã làm từ lâu chứ không phải bây giờ mới làm. Chuyện này đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm trạng tôi nhiều năm.

Để vực dậy tinh thần và đi tới ngày hôm nay là cả quá trình và sự cố gắng lớn của bản thân tôi. Ngày hôm nay tôi lên tiếng không hẳn vì muốn lấy lại sự trong sạch mà muốn người làm sai cần lên tiếng xin lỗi với những người bị ảnh hưởng.

- Chị nói trong chuyến đi đó còn có vợ anh Khoa - chị May Phạm. Chị ấy đã phản ứng thế nào khi vụ việc được loan tin với cả đoàn?

- Vợ anh Khoa biết chuyện này. Chị May đã khóc rất nhiều. Chị cố gắng nói chuyện với tôi theo hướng là người bạn kia nhìn nhầm, chứ chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra với anh Khoa - người chồng mẫu mực mà chị luôn kề bên mỗi ngày.

Sau hành động ở chuyến đi chung, anh Khoa gọi điện cho tôi một lần. Anh ấy gọi điện để chất vấn tôi vì sao kể chuyện đó, đổ lỗi tôi là người gây ra rắc rối với anh, làm gia đình anh ấy bị mâu thuẫn và giờ này phải cãi nhau với vợ.

Rồi anh chuyển máy điện thoại cho tôi nói chuyện với chị May (chị cũng ở bên cạnh anh) và yêu cầu tôi khẳng định với chị ấy là giữa tôi và anh không có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc đó, tôi đã chọn phương án an toàn là phủ nhận sự thật. Thực lòng tôi nể trọng chị May. Chị ấy là người vợ tốt. Tôi đã phải nói với chị May là không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm.

- Cả ê-kíp đi chung phản ứng thế nào khi biết chuyện của chị và Phạm Anh Khoa?

- Tôi nghĩ mọi người trong ê-kíp đó đều biết tính anh Khoa. Qua việc đó, họ nói chuyện và khuyên nhủ tôi theo kiểu nước đôi như nếu có hiểu lầm thì bỏ qua đi, không ai nhắc tới đâu. Khoa chỉ đùa thôi...

- Tâm trạng, cuộc sống của chị lúc đó đã bị ảnh hưởng thế nào khi bị Phạm Anh Khoa có hành động sàm sỡ, tấn công?

- Tôi đã phải dùng thuốc trầm cảm theo toa của bác sĩ suốt một năm. Tôi khó cảm giác an toàn khi tiếp xúc với những người đàn ông khác. Tôi đã mất khoảng thời gian dài để có hạnh phúc thật sự như ngày hôm nay.

Tôi mất ngủ rất nhiều vì chuyện của Khoa cứ ám ảnh vào giấc ngủ, giấc mơ. Khó khăn nhất là tôi không thể kể cho ai nghe, vì kể chưa chắc có ai tin. Và tôi cảm giác mình có tội lỗi cần phải giấu. Tôi như đeo một mặt nạ để chứng minh mọi người mình vẫn ổn.

Có những đêm đang ngủ giữa chừng tôi hay giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc ngủ đó tôi cảm giác mình phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh cũ.

Tôi mất ngủ nên sức khỏe và tâm trạng sa sút. Một năm dùng thuốc trầm cảm là một năm tôi làm việc rất ít. Tôi đã phải bỏ 3 tháng đi về miền đồng quê, yên tĩnh để tìm được bình yên trong tâm hồn. Tôi nghĩ về những vùng xa đó, mọi người không biết mình thì tôi có thể thả lỏng bản thân và tâm trạng.

- Ai đã ở bên cạnh, động viên và vực dậy tinh thần cho chị trong thời gian đen tối đó?

- Chuyện này tôi không muốn kể cho ai nghe nên phải giấu. Tôi tự vực dậy tinh thần cho chính mình. May mắn là trong 3 tháng đi xa, tôi đã gặp được anh bạn là Việt kiều Australia.

Anh cho tôi lời khuyên và xây dựng tinh thần lạc quan sau biến cố. Tới ngày hôm nay tôi rất biết ơn anh vì những gì anh chia sẻ với tôi ngày hôm đó. Nhờ anh tôi hiểu được mình cần làm gì và buông bỏ gì để bước tiếp.

- Hiện tại, câu chuyện quá khứ đó còn ám ảnh, làm ảnh hưởng tới tình yêu của chị?

- Nó vẫn còn vì những chuyện đã xảy ra mình không thể coi như không xảy ra. Nó ảnh hưởng nhiều tới việc tôi trao lòng tin cho người bạn trai hiện tại. Để có được sự tin tưởng với bạn trai, tôi đã mất khoảng thời gian khá lâu.

Nhiều lần, tôi bỏ những tình cảm rõ ràng cho mình vì cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông khi chuyện cũ còn ám ảnh.

Tôi cũng đã không giấu chuyện bị Khoa sàm sỡ mà kể cho anh nghe mọi chuyện. Đó là lý do anh là người ngăn cản buổi phỏng vấn hôm nay của tôi, không cho tôi thực hiện. Anh đồng cảm và luôn cố gắng luôn ở cạnh tôi mỗi ngày.

- Sau này, khi nhìn hình ảnh Phạm Anh Khoa trên sân khấu hay mặt báo, cảm giác của chị thế nào?

- Nhìn hình ảnh của anh ấy, qua cách phản ứng của anh với Phạm Lịch, tôi không sợ hãi mà cảm xúc duy nhất xuất hiện là "sự kinh tởm".

- Câu chuyện chị bị anh Khoa ép vào tường có những hành động sàm sỡ chỉ có chị và anh Khoa biết. Người đi cùng đoàn cũng không hiểu sự thật. Vậy khi những thông tin của chị được chia sẻ rộng rãi, nếu anh Khoa phản ứng, chị sẽ làm gì để bảo vệ những lời mình nói là sự thật?

- Vợ chồng anh Khoa, những người đi trong đoàn đó có thể sẽ biết tôi là ai khi câu chuyện này được chia sẻ. Tôi không lo ngại cho mình mà chỉ nghĩ đến những người liên quan đến mình. Nếu anh Khoa và chị May muốn nói chuyện trực tiếp thì tôi sẵn sàng gặp.

- Vậy vì sao chị lại giữ bí mật hình ảnh và thông tin của mình trên báo chí?

- Tôi không muốn đưa tên và hình ảnh thật của mình vì chắc chắn điều này ảnh hưởng nhiều đến công việc, người thân. Công việc của tôi có liên quan và cùng ngành với anh Khoa nhiều, chắc chắn sẽ có lúc đụng chạm với nhau. Quan trọng nhất là tôi không muốn làm người thân phải đối diện với những lùm xùm liên quan đến mình.

- Chị có lời khuyên, nhắn nhủ với những cô gái gặp hoàn cảnh giống mình?

- Tôi chắc chắn chuyện này không hiếm trong giới showbiz, chứ không phải riêng trường hợp của Phạm Lịch hay tôi. Trải qua từng ấy năm tôi mới đủ mạnh dạn để đưa lời khuyên của bản thân mình với các bạn gái.

Nếu ai đã, đang rơi vào tình trạng như tôi thì không phải các bạn là phụ nữ không có nghĩa để cho mình yếu thế và bị thiệt thòi. Cuộc đời này với ai cũng có sự công bằng. Người gây ra lỗi thì phải trả giá. Người bị gây ra và tác động xấu không có nghĩa phải bỏ cuộc và nghĩ đến chuyện tồi tệ. Mình phải đi tiếp, vượt qua nỗi sợ hãi để đấu tranh cho bản thân.

- Với Phạm Anh Khoa, chị muốn nói điều gì?

- Một lời xin lỗi không khó mà khó là người gây ra chuyện có muốn trở thành người tốt hay không có muốn làm một nghệ sĩ tốt hay chỉ muốn là nghệ sĩ bẩn.

Kết thúc buổi phỏng vấn, cô gái nắm chặt tay phóng viên bằng bàn tay lạnh ngắt. Cô cho biết bản thân của ngày hôm nay đã mạnh mẽ hơn nhiều so với 4 năm trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh người khi quá khứ ùa về. Cô khẳng định bản thân sẽ buông bỏ được chuyện xưa khi Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi và không gây hại thêm cho bất cứ cô gái nào.

Sau khi nghe M.P trực tiếp kể bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục, Zing.vn đã liên lạc với phía nam ca sĩ. Người đại diện của nam rocker sau khi hội ý với ê-kíp phủ nhận những cáo buộc của cô gái. Chị Thùy Trang - vợ Phạm Anh Khoa, một người mà theo như M.P nói là có mặt trong chuyến đi cũng như biết câu chuyện ở thời điểm đó - đã từ chối trả lời về vụ việc. Trong khi đó, một người bạn thân của cô gái xác nhận với Zing.vn đã được nghe bạn mình tâm sự vụ việc quấy rối của Phạm Anh Khoa cách đây hơn một năm.