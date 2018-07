Tom Cruise - siêu sao điện ảnh đích thực cuối cùng của Hollywood

Trong suốt 37 năm sự nghiệp điện ảnh của mình, Tom Cruise luôn được xem là một siêu sao đúng nghĩa của Hollywood.

Từ danh tiếng, địa vị, quyền lực đến những câu chuyện tình ái hay scandal đời tư bủa vây, Tom Cruise luôn là tâm điểm của thế giới giải trí. Phần 6 loạt phim Mission: Impossilble của anh vừa ra mắt đã được giới phê bình đánh giá là bộ phim hành động hay nhất của mùa hè 2018 và là một trong những bom tấn ấn tượng nhất trong nhiều năm gần đây.

Ở tuổi 56, Tom Cruise một lần nữa bước lên đỉnh thế giới điện ảnh. Anh đích thực là một ngôi sao không bao giờ chịu ngã ngựa.

Từng có một tuổi thơ khốn khó, mắc chứng khó đọc, thấp bé so với chuẩn mực của người phương Tây (cao 1,70m) và cũng không phải điển trai theo kiểu truyền thống được yêu thích của người Mỹ, Tom Cruise là một ngôi sao điện ảnh tỏa hào quang kỳ lạ ở Hollywood.

Bắt đầu diễn từ năm 1981, anh nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá nhất cuối thập niên này nhờ chiến thắng vang dội của Top Gun (1986) và một số bộ phim thành công lớn sau đó như The Color of Money (1986), Rain Man (1988) và Born on the Fourth of July (1989), tác phẩm giúp anh nhận được một đề cử Oscar nam diễn viên chính đầu tiên.

Trailer phim 'Mission Impossible: Fallout' Phần thứ 6 trong loạt phim nổi tiếng về điệp viên Ethan Hunt do Tom Cruise đóng vai chính và làm nhà sản xuất.

Trong thập niên 90, Tom Cruise là một trong vài diễn viên được trả cát-xê cao nhất thế giới với ít nhất 15 triệu USD cho mỗi bộ phim. Chuỗi thành công tiếp diễn với Interview with the Vampire (1994), Mission: Impossible (1996). Tiếp đó, Jerry Maguire (1996) giúp anh nhận được đề cử Oscar lần thứ 2 và biến Tom Cruise trở thành siêu sao của Hollywood có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Khán giả đại chúng, từ những quốc gia phát triển đến những nước thuộc thế giới thứ 3, từ những siêu đô thị cho đến những hang cùng ngõ hẻm của các nước chậm phát triển, gần như không ai không biết đến Tom Cruise - ngôi sao hái ra tiền, kẻ sinh lãi nhiều nhất cho các hãng phim trong thập niên 90 theo khảo sát của tạp chí Forbes.

Trong Jerry Maguire (1996), bộ phim hài, lãng mạn từng nhận 5 đề cử Oscar (trong đó có đề cử phim hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc) của đạo diễn Cameron Crowe, Tom Cruise thủ vai một người đại diện thể thao chuyên nghiệp, một kẻ thông minh, láu cá và luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình.

Nhân vật này có một câu thoại nổi tiếng vừa được bình chọn là một trong những câu thoại hay nhất của điện ảnh, vừa là một câu nói thể hiện rất rõ sức mạnh của Tom Cruise trong suốt sự nghiệp điện ảnh của anh: “Show me the money” (Hãy cho tôi thấy tiền).

Trong suốt 37 năm của sự nghiệp, Tom Cruise chỉ đóng hơn 40 bộ phim, tức một năm anh chỉ đóng một phim, nhiều lắm là 2. Nhưng hầu hết đều do Tom Cruise thủ vai chính và là thỏi nam châm thu hút khán giả đến rạp.

Anh là một trong vài ngôi sao, cùng với Tom Hanks, Johnny Depp, Denzel Washinton, Leonardo DiCaprio... là minh chứng cho “quyền lực của ngôi sao” đối với mỗi dự án điện ảnh có họ tham dự. Hình ảnh của Tom Cruise luôn chiếm lĩnh ở vị trí độc nhất hoặc trung tâm của bức hình poster quảng bá phim.

Trong thập niên 90, Tom Cruise trở thành diễn viên ngôi sao đầu tiên trong lịch sử có 5 bộ phim liên tiếp vượt mốc doanh thu 100 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ, con số được xem là mơ ước đối với mỗi bộ phim bom tấn trong thập niên này.

Đó là A Few Good Men (1992), The Firm (1993), Interview with the Vampire (1994), Mission: Impossible (1996) và Jerry Maguire (1996). Và đến nay, vẫn chưa có một ngôi sao nào phá được kỷ lục này, kể cả Tom Hanks, Johnny Depp ở thời hoàng kim hay Robert Downey Jr. sau này.

Nếu tính trượt giá, tổng cộng Tom Cruise có 26 bộ phim đạt mức doanh thu nội địa vượt mốc 100 triệu USD, cũng là một con số cao kỷ lục mà chưa ngôi sao nào đạt được (Tom Hanks có 25 phim, nhưng trong đó có 3 tập phim hoạt hình Toy Story mà Hanks chỉ đảm nhiệm vai trò lồng tiếng).

Còn tính tổng doanh thu toàn cầu, số tiền vé từ các bộ phim của Tom Cruise lên đến 9,33 tỷ USD và dự báo vượt mốc 10 tỷ USD sau khi Mission: Impossible - Fallout được trình chiếu toàn cầu. Lại là một con số kỷ lục khác đối với một diễn viên ngôi sao luôn đóng vai chính trong những bộ phim của mình.

Dù có rất nhiều tác phẩm thành công, loạt phim Mision: Impossible vẫn mang lại doanh thu lớn nhất cho sự nghiệp Tom Cruise với hai vị trí cao nhất thuộc về Ghost Protocol (2011) với 695 triệu USD và Rogue Nation (2015) với 682 triệu USD.

Nhiều khả năng vị trí đầu bảng chắc chắn sẽ sớm bị thay thế bởi Fallout. Bom tấn ra mắt vào cuối tuần qua được giới phân tích dự báo đạt mốc doanh thu 800 triệu USD toàn cầu và trở thành phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise ở tuổi 56.

Loạt phim này tính đến nay đã mang về 2,7 tỷ USD, đồng thời mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Tom Cruise. Với vai trò là nam diễn viên chính và sản xuất, mỗi tập phim giúp Tom Cruise kiếm được từ 70-100 triệu USD.

Đạo diễn Steven Spielberg, bạn thân của Tom Cruise và hợp tác với anh trong hai dự án thành công là Minority Report (2002) và War of the Worlds (2005), khi được phỏng vấn cho cuốn sách tiểu sử Tom Cruise: An Unauthorised Biography của tác giả Andrew Morton đã nhận định rằng Cruise là hình mẫu siêu sao điện ảnh đích thực cuối cùng của Hollywood.

Đó là kẻ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng bền bỉ và nhờ thế mà dù trải qua rất nhiều thăng trầm sóng gió trong sự nghiệp, vẫn chưa bao giờ đánh mất vị thế của mình.

Hình ảnh trở nên quen thuộc và thậm chí được mang ra giễu nhại của Tom Cruise trong các bộ phim của mình là các nhân vật do anh thủ vai luôn chạy với tốc độ chóng mặt. Tốc độ chạy tỷ lệ thuận với doanh thu của bộ phim.

Anh càng chạy nhiều trong phim bao nhiêu thì số tiền kiếm được càng nhiều bấy nhiêu. Lối chạy hết tốc lực, hai tay đánh mạnh và gương mặt biểu lộ cảm xúc đặc biệt của anh, đặc biệt trong loạt phim Mission: Impossible thậm chí trở thành hình ảnh chìa khóa và biểu tượng của Tom Cruise.

Một thống kê cho thấy Tom Cruise đã chạy tổng cộng khoảng 7,3 km trong tất cả các bộ phim của mình. Phim nào Tom Cruise không chạy, phim đấy có nguy cơ thất bại rất cao. Một clip trên YouTube đã chọn những cảnh Tom Cruise chạy trong các bộ phim với thời lượng lên đến 19 phút, chưa kể phần mới nhất của Mission: Impossible - Fallout.

Những thống kê và các clip tổng hợp có vẻ hài hước này thực ra cũng thực ra cho thấy sức mạnh thể chất cũng như nguồn năng lượng mạnh mẽ mà Tom Cruise mang đến cho mỗi vai diễn. Tuổi tác chưa bao giờ là một lực cản với anh.

Bằng chứng là ở tuổi U60, Tom Cruise vẫn chứng tỏ sức mạnh thể chất và nguồn năng lượng chưa bao giờ vơi cạn trong các loạt phim hành động gần đây như 3 phần sau của Mission: Impossible, 2 phần Jack Reacher, Oblivion và Edge of Tomorrow.

Một trong những phẩm chất khiến những bộ phim của Tom Cruise luôn tạo được sức hút đối với khán giả là sự mạo hiểm và liều lĩnh của anh trong các cảnh quay hành động liều cao. Trong bất cứ tình huống nào, Tom Cruise luôn cam kết để thực hiện những bộ phim của anh tạo cảm giác thật nhất có thể.

Cho dù có sự hỗ trợ của CGI và kỹ thuật quay nhiều tiến bộ, Tom Cruise vẫn luôn muốn được thực hiện những cảnh hành động mạo hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Simon Pegg, nam diễn viên người Anh, người thủ vai chuyên gia công nghệ Benji trong bộ 3 Mission: Impossible gần đây thừa nhận rằng anh đã nhiều lần thót tim khi chứng kiến các ảnh mạo hiểm mà Tom Cruise tự đóng.

Và chỉ đến khi Tom Cruise hoàn thành cảnh quay, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Quả thực là Tom Cruise đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm chết người trong không ít các cảnh quay.

Năm 2003, sau khi bỏ ra tới 8 tháng để tập luyện võ thuật và tham gia khóa đào tạo katana nghiêm khắc, Tom Cruise đã tự mình đóng hầu hết các cảnh nguy hiểm trong bộ phim The Last Samurai. Trong một cảnh giao chiến trên lưng ngựa với nam diễn viên người Nhật Hiroyuki Sanada, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.

Lưỡi kiếm thật của Sanada kề ngay sát cổ của Tom Cruise. Không ai dám nói điều gì sẽ xảy ra nếu trong cảnh đó nam diễn viên người Nhật đánh kiếm mạnh hơn, dù chỉ một với lực nhỏ.

Loạt phim Mission: Impossible tiếp tục là chỗ dựa của Tom Cruise khi sự nghiệp của anh có dấu hiệu xuống dốc. Và để biến loạt phim “franchise” này trở thành thương hiệu đỉnh cao của mình, Cruise không ngần ngại thể hiện các cảnh mạo hiểm. Trong M:I 2 (2000), trong một cảnh cận, Ethan Hunt cố gắng ngăn chặn không để cho lưỡi dao của đối thủ đâm vào mắt mình.

Cruise đã khiến Ngô Vũ Sâm, một đạo diễn chuyên trị dòng phim hành động, cũng phải sốc khi anh muốn thực hiện cảnh đó mà không cần một hiệu ứng đặc biệt nào. Cũng giống như trường hợp của The Last Samurai, trong cảnh cận chiến dữ dội đó, lưỡi dao nhọn cũng suýt nữa cắm phập vào mắt anh.

M:I 2 cũng sở hữu nhiều cảnh mạo hiểm nổi tiếng của Cruise. Trong cảnh mở đầu phim, Ethan Hunt treo lơ lửng ở một vách núi mà không có thiết bị hỗ trợ an toàn. Cảnh quay này đã khiến phần cơ vai của anh bị rách và tổn thương khá nặng.

Ba năm sau đó, trong M:I 3 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn J.J Abrams, Tom Cruise thực hiện một cảnh ngã lộn nhào từ một bức tường cao trong khu vườn ở Vatican. May nhờ có sợi dây cáp an toàn đã kéo anh lại, chỉ cách mặt đất vài cm, cứu anh khỏi một vụ trọng thương nặng nếu rơi thẳng xuống đất.

Trong Ghost Protocol (2011), mật độ các cảnh mạo hiểm càng dày đặc hơn nữa. Một cảnh hành động mang tính biểu tượng cho cả Cruise lẫn thể loại này là cảnh Ethan treo lơ lửng bên ngoài tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai. Tom Cruise phải liên tục trèo lên, rơi xuống và đung đưa bên ngoài tòa nhà chọc trời ở độ cao 800 m trong suốt 8 ngày để có những cảnh ngoạn mục như trong phim.

Trong Jack Reacher (2012), bộ phim đầu tiên mà Tom Cruise hợp tác với đạo diễn Christopher McQuarrie, anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh rượt đuổi xe trong phim, ngay cả những cảnh va chạm mạnh với những chiếc xe khác.

Trong Rogue Nation (2015) sau đó, nhờ sự ăn ý với đạo diễn McQuarrie, Tom Cruise tiếp tục các phân cảnh mạo hiểm về rượt đuổi bằng xe hơi trong những con hẻm rất chật hẹp trong khi các camera được gắn với kính chắn gió khiến anh bị cản trở tầm nhìn và lái xe với tình trạng... không thấy đường.

Cũng trong Rogue Nation, Tom Cruise thống nhất với đạo diễn McQuarrie hạn chế các cảnh hành động thực hiện bằng phông xanh. Một trong những cảnh mạo hiểm thót tim là Tom bám vào một chiếc máy bay khi nó đang cất cánh.

Tom kể lại rằng sức gió mạnh thổi vào mặt khiến anh gần như bị sốc và quên gần hết lời thoại của mình trong phân cảnh đó. Với cảnh quay dưới nước trong tập phim này, nơi Ethan phải nín thở trong hơn 6 phút, Cruise thực sự không cần phải nín thở lâu như vậy vì đạo diễn có thể sử dụng hiệu ứng đặc biệt.

Nhưng để chứng minh cho nhóm hỗ trợ an toàn trên trường quay rằng anh có thể thực hiện được cảnh này mà không cần sử dụng hiệu ứng, Cruise đã học cách nín thở dưới nước trong... 6 phút.

Và trong tập phim mới nhất Mission: Impossible - Fallout, Cruise đã nâng những cảnh hành động lên một tầm cao mới, từ những cuộc rượt đuổi bằng xe mô tô, xe hơi đến cuộc rượt đuổi ngoạn mục bằng trực thăng giữa các hẻm núi tại New Zealand với diễn viên Henry Cavill.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Graham Norton, Cruise đã thừa nhận rằng anh bỏ ra 2 năm để học và lấy bằng lái trực thăng để chuẩn bị cho cảnh quay nguy hiểm này. Trong một cảnh nhảy giữa 2 tòa nhà, một vết thương nghiêm trọng ở mắt cá nhân khiến bộ phim bị đình trệ trong vài tháng và khiến kinh phí làm phim bị đội lên khá nhiều.

Nhưng ngay sau khi hồi phục, Tom Cruise lại tiếp tục thực hiện những cảnh mạo hiểm khác, ví dụ như nhảy ra khỏi máy bay chẳng hạn, với hơn... 100 lần, như chia sẻ của anh mới đây tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas.

Trong nhiều năm trở lại đây, vũ trụ điện ảnh của Marvel hay DC với hàng loạt siêu anh hùng lần lượt thống trị màn bạc. Bên cạnh đó là sự trở lại của các thương hiệu khoa học giả tưởng từng ăn khách nhiều thập niên trước như Star Wars hay Jurassic World, vị thế và quyền lực của các ngôi sao không còn như trước.

Sự xuống dốc của Johnny Depp, Brad Pitt hay việc phải tìm đến những dự án nhỏ để bảo toàn tên tuổi như Keanu Reeves là những minh chứng.

Thể loại phim hành động cũng được thu nhỏ để trở thành những dự án điện ảnh hạng B, kinh phí thấp hoặc hạng trung. Bản thân Tom Cruise cũng phải chật vật để giữ vững tên tuổi. Trong vài năm qua, các bộ phim điện ảnh của anh như Jack Reacher, Oblivion hay Edge of Tomorrow đều không thành công như mong đợi.

The Mummy bị giới phê bình chỉ trích thậm tệ và American Made gần như là một bộ phim hạng B. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Mission: Impossible - Fallout, tên tuổi của Tom Cruise một lần nữa lại tỏa sáng, thậm chí hơn bao giờ hết.

Không chỉ được đánh giá là bộ phim hành động hay nhất mùa hè, Fallout còn được xem là một trong vài phim tốt nhất từ đầu năm tới nay và đạt đến tầm mẫu mực của thể loại này.

Những pha hành động nghẹt thở xuyên suốt cùng một kịch bản thông minh khiến bộ phim nhận được sự phản hồi tốt nhất trong cả loạt phim và thậm chí còn trở thành một trong những phim hay nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise.

Ở bên kia dốc của sự nghiệp, Tom Cruise vẫn là hình mẫu của một ngôi sao đại chúng không chấp nhận lực cản của tuổi tác. Trong buổi ra mắt Fallout mới đây tại Paris, Tom Cruise còn nói đùa rằng anh sẽ đóng phim đến năm 90 tuổi và không cần diễn viên đóng thế, ngay cả khi phải ngồi trên xe lăn.

Với những gì Tom Cruise đã làm được trong suốt sự nghiệp, đặc biệt cùng loạt phim Mission: Impossible, có lẽ chúng ta không nên nghi ngờ anh.