Tom Hardy: Bạo lực, nghiện ngập và 'con quái vật' bên trong tâm hồn

Nếu không khống chế được con quái vật trú ẩn bên trong mình, rũ dậy từ bùn đen quá khứ, tù tội, và nghiện ngập, Tom Hardy đã không thể trở thành tài tử tài năng bậc nhất Hollywood.

Để nói về một ngôi sao phản diện, phản anh hùng, đa màu đa sắc và có nhiều dấu ấn không thể thay thế trên màn ảnh rộng Hollywood, không thể không nhắc đến Tom Hardy.

Chỉ cách đây hơn một thập niên, Tom Hardy vẫn còn là con sâu rượu, đắm chìm trong chất kích thích. Sau khi rũ bùn đứng dậy, anh vươn lên trở thành ngôi sao đáng ngưỡng mộ bậc nhất Hollywood bằng tài năng diễn xuất xuất chúng và không kém phần... kỳ quặc.

Gia tài của tài tử Anh quốc trải dài từ những bộ phim bom tấn triệu USD đến các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật kinh phí thấp. Tom Hardy ghi tên mình qua bom tấn như Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road và mới đây nhất là Venom cũng như dấu ấn mạnh mẽ trong hàng loạt dự án có tính nghệ thuật cao như Warrior, Locke, Lawless, Dunkirk...

Ít ai biết rằng quá khứ dữ dội và đầy đen tối của gã trai hư Tom Hardy chính là một trong những chất xúc tác giúp anh có thể nhập vào những nhân vật điên loạn, cá tính, đa nhân cách đầy ấn tượng.

Sinh trưởng ở vùng Tây Nam London nước Anh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhà văn, mẹ là họa sĩ, ngay từ nhỏ Tom Hardy đã được tiếp xúc với âm nhạc, văn học và hội họa.

Vì gia đình khá giả, Tom Hardy luôn được theo học những trường tư danh tiếng ở London. Nhưng từ nhỏ anh đã là cậu bé nghịch ngợm, phá phách và thường xuyên gây rắc rối cho thầy cô và gia đình.

Chơi với đám trẻ đường phố, từ năm 11 tuổi, Tom Hardy tập tành sử dụng chất kích thích và trở nên nghiện ngập. Năm 15 tuổi, anh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lái chiếc Mercedes mà anh trộm được trên đường.

16 tuổi, cuộc đời của Tom Hardy tưởng như đã mãi mãi chìm vào bóng tối khi bị đuổi học vì trộm cắp, nghiện ma túy, rượu chè và thường xuyên đánh nhau, gây rối với cảnh sát.

Thậm chí, anh còn lao vào những cuộc tình đồng tính để thử cảm giác mới lạ. "Tôi thậm chí sẵn sàng bán cả mẹ mình để đổi lấy thuốc", Tom Hardy từng nói về những ngày tháng đen tối nhất tuổi trẻ của mình. Cuộc đời của cậu tưởng như sẽ tuột dài trong hố sâu. Bố mẹ Tom Hardy cũng chỉ có thể đứng nhìn con mình ngày càng lún sâu vào vũng bùn đen.

Nhưng có lẽ, định mệnh của Tom Hardy sinh ra không chỉ để trở thành một kẻ vô dụng, nghiện ngập và bất cần đời.

Sau khi cai nghiện thành công, Tom Hardy bắt đầu theo học trường diễn xuất Drama Centre London khi giành chiến thắng cuộc thi người mẫu Find Me a Supermodel ở tuổi 21. Tuy nhiên thế giới người mẫu với những bộ cánh hào nhoáng và Tom Hardy vốn dĩ không thuộc về nhau.

Anh tiếp tục ra đi tìm con đường mới và chỉ 3 năm sau, anh góp mặt trong hai bộ phim chiến tranh đình đám là Black Hawk Down và series Band of Brothers (2001). Dù chỉ là vai phụ, nhưng việc góp mặt trong dự án của hai đạo diễn huyền thoại như Ridley Scott hay Steven Spielberg khởi đầu đáng mơ ước cho bất kỳ diễn viên nào. Sau đó, với gương mặt đầy “bạo lực” của mình, Tom Hardy được mời đóng vai phản diện trong Star Trek Nemesis (2002).

“Vào vai nhân vật phản diện là cách an toàn để bước vào một thế giới khác. Tôi bị thu hút bởi những nhân vật có khao khát thay đổi thế giới sao cho phù hợp với mong muốn của riêng họ thay vì thay đổi bản thân mình để phù hợp với xã hội", anh nói.

"Tôi luôn thấy hấp dẫn khi đóng phản diện, bởi dù bất chấp điều điên cuồng, khủng khiếp gì xảy ra trên màn ảnh, cuộc sống thực tại vẫn không có gì bị tổn hại. Và sau tất cả, tôi vẫn là diễn viên, không phải là tội phạm”, Tom Hardy chia sẻ trên Variety.

Không chỉ có năng khiếu bẩm sinh trước ống kính mà trên sân khấu, Tom Hardy cũng có thể chứng tỏ tài năng bản thân. Với vai diễn trong những vở Blood và In Arabia We’d All Be Kings, Tom Hardy được trao giải London Evening Standard Theatre dành cho Diễn viên sân khấu mới xuất sắc vào năm 2003.

Tài năng là vậy nhưng “ngựa quen đường cũ”, sự nghiệp của Tom Hardy suýt chút nữa lại đi vào ngõ cụt bởi chuỗi ngày sống buông thả không điểm dừng. Nhiều lần anh thấy mình thức dậy trên vũng máu và ói mửa tại một con đường ở London hay thậm chí ở thành phố khác sau một đêm trụy lạc, bên cạnh những người lạ mặt.

Cuộc hôn nhân với người vợ đầu Sarah Ward cũng tan vỡ bởi lý do đó. Tom Hardy hoàn toàn đắm mình vào nghiện ngập cùng những cuộc vui thâu đêm với các cô gái lạ mặt. Năm 2004, Sarah đệ đơn ly dị, chấm dứt 5 năm chung sống không mấy hạnh phúc giữa hai người.

Tài tử từng cho biết ngay từ khi còn trẻ anh đã cảm nhận cơ thể và tâm hồn mình luôn phải chiến đấu hàng ngày với con quái vật đang ngự trị bên trong. Anh kể: “Câu chuyện cứ tái diễn ngày qua ngày. Dù tôi không muốn mọi người biết mình bị mất kiểm soát nhưng thú thật tôi không tài nào che giấu được nó.

Tôi rất may mắn khi không mang bệnh hay phải vào tù, để không còn đường lui nữa. May mắn tôi đã học được cách thuần phục con quái vật trong người mình”.

Sau khi ly hôn, anh quyết tâm ghi danh vào một trung tâm cai nghiện. "Tôi là kẻ nghiện thuốc và nghiện rượu. Tôi muốn giúp đỡ mọi người và tôi rất biết ơn vì những gì đã tới với mình. Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn thế với tôi", Tom nói khi tham gia quỹ từ thiện Prince's Trust.

Hiện tại anh chung sống với vợ thứ hai là nữ diễn viên người Anh Charlotte Riley, 36 tuổi. Hai người quen và yêu nhau tại phim trường bộ phim Wuthering Heights vào năm 2009 và tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò.

Năm 2008, Tom có sự xuất hiện đáng nhớ trong Bronson. Vai diễn tên tội phạm cơ bắp với nội tâm mâu thuẫn được anh khắc họa trọn vẹn và ấn tượng. Bộ phim là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh, mang tới loạt giải thưởng trong đó lớn nhất là giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim độc lập Anh quốc 2009.

Sau nhiều bộ phim ở xứ sở sương mù và loạt phim truyền hình, cuối cùng Tom Hardy cũng có bước đột phá với bom tấn Inception (2010) của đạo diễn Christopher Nolan. Đây cũng là cột mốc đánh dấu mối lương duyên đặc biệt giữa Nolan và Hardy. Tom Hardy còn hợp tác với đạo diễn Nolan trong hai dự án đình đám khác là The Dark Knight Rises (2012) và Dunkirk (2017).

Trong tập cuối của bộ ba phim về Batman, anh vào vai kẻ phản diện Bane luôn đeo mặt nạ và có chất giọng ám ảnh. Thân hình vạm vỡ, chiếc mặt nạ cùng giọng nói đầy ám ảnh của Tom Hardy trong phim đã lột tả xuất sắc sự ác nghiệt, lạnh lùng của gã phản diện này.

Còn trong Dunkirk với phần phim trên không trung, trong chiếc máy bay Spitfire và liều mình chiến đấu với các phi cơ của Đức, gần như Tom Hardy chỉ diễn bằng ánh mắt, bởi toàn bộ gương mặt của anh đều đã được giấu sau lớp mặt nạ.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, ít thoại, không có không gian diễn nhưng khán giả vẫn ấn tượng bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của tài tử người Anh. Anh đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong hình tượng người lính anh hùng với khuôn mặt lạnh, đôi mắt sâu đầy cảm xúc.

Chia sẻ về một trong những "chàng thơ" của mình, đạo diễn Christopher Nolan cho biết ông quyết định giấu khuôn mặt của Tom Hardy ở Dunkirk được lấy cảm hứng từ màn trình diễn xuất thần của anh trong vai tên khủng bố Bane trong The Dark Knight Rises (2012).

"Tôi đã rất xúc động với những gì anh ấy thể hiện trong The Dark Knight Rises với hai mắt, cặp đôi lông mày và vầng trán. Tôi nghĩ hãy xem thử những gì anh ấy có thể làm khi chỉ còn lại đôi mắt", Nolan giải thích. Vị đạo diễn nổi tiếng khẳng định: "Tom với diễn xuất bằng mắt thật sự vượt xa những gì mọi người có thể làm với toàn bộ cơ thể của họ. Anh ấy là tài năng độc nhất vô nhị. Tom Hardy thật phi thường".

Minh chứng cho tài năng diễn xuất của Tom Hardy, khán giả không thể không nhắc tới những dự án như phim điệp viên Tinker Soldier Tailor Spy, phim võ thuật Warrior, phim hình sự Lawless hay đặc biệt là Locke.

Đặc biệt là Locke (2014), Tom Hardy đã có màn thể hiện được xem là bậc thầy diễn xuất. Bộ phim chỉ có duy nhất một nhân vật do anh đóng xuyên suốt 84 phút, trong bối cảnh chỉ diễn ra trong chiếc xe hơi nhưng không hề gây nhàm chán.

Tom Hardy độc thoại và thể hiện cảm xúc qua giọng nói, ánh mắt lẫn nét mặt khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị. Vai diễn ấn tượng này cũng đem về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc giải Tinh thần độc lập.

Dành cho màn diễn xuất đáng ngưỡng mộ của Tom Hardy, tờ The Wrap nhận định: “Đã qua rồi cái thời mà các diễn viên cần có một vai để trở thành ngôi sao, nhưng Locke đã nâng Tom Hardy lên hàng ngũ những tài tử có thực lực hàng đầu hiện nay. Anh cùng đạo diễn cho thấy rằng những nghệ sĩ có thể thăng hoa ra sao với phương thức tưởng như đơn giản nhất”.

Dấn thân vào diễn xuất đã lâu và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh nổi tiếng nhưng tên tuổi của Tom Hardy chưa bao giờ vươn lên hàng sao nổi bật. Mãi đến năm 2015, khi đóng chính bom tấn hành động Mad Max: Fury Road - một trong những bộ phim hay nhất thế kỷ 21, tên tuổi của anh mới thật sự được công chúng biết đến rộng rãi.

Dù tham gia nhiều tác phẩm thành công nhưng không ít lần bằng tài năng diễn xuất của mình, Tom Hardy đã cứu sống những tác phẩm nhạt nhòa như The Drop (2014) hay Legend (2015). Lúc đó, anh chính là lý do duy nhất để khán giả theo dõi những bộ phim này đến phút cuối cùng.

Điểm sáng lớn nhất của Legend nằm ở phần diễn xuất. Nam diễn viên Tom Hardy đem đến màn trình diễn tuyệt vời khi cùng lúc hóa thân hai vai diễn hoàn toàn khác biệt, từ ngoại hình cho đến tính cách, dù đây là hai anh em sinh đôi.

Trong khi Reggie sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao, cẩn trọng, lãng mạn thì Ronald lại là gã tâm thần không bình thường, dễ cáu kỉnh, thích đánh đấm. Tom Hardy đã đem đến hai nhân vật với hai tính cách khác nhau mà không thể bị lẫn lộn vì vẻ ngoài. Anh em nhà Kray là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của tài tử 41 tuổi.

Và mới đây nhất, bom tấn phản anh hùng Venom của hãng Sony cũng là trường hợp đáng tiếc khi bộ phim có kinh phí hơn 180 triệu USD rốt cuộc được cứu bởi chính Tom Hardy. Dù có chê bai ra sao thì giới phê bình và khán giả đều đồng lòng rằng điểm sáng nhất của phim nằm ở màn thể hiện tuyệt vời của nam diễn viên người Anh.

Nếu Venom không phải do Tom Hardy, có thể bộ phim chỉ là mớ hỗn độn, nhạt nhòa. Nhiều người cho rằng Venom là thảm họa điện ảnh, là tác phẩm siêu anh hùng dở tệ từ cách đây 15 năm trước. Kịch bản non nớt, gây nhiều tranh cãi của phim được bù lại bằng những khoảnh khắc hài hước được tạo ra từ chính diễn xuất của Tom Hardy.

Những ai đã quen với một Tom Hardy đầy tâm lý, ở cả chính và phản diện sẽ phải ngạc nhiên với hình tượng Eddie Brock vui nhộn trong phim. Khán giả phải ồ òa lên vì hóa ra, ngoài vai tâm lý, anh còn diễn hài rất duyên.

Đặc biệt, cách Eddie chung sống hòa hợp với loài sinh vật Venom bên trong khiến nhiều người liên tưởng đến cách mà Tom Hardy thuần phục con quái vật của chính mình từ trong quá khứ.

Hiện tại, trong tay Tom Hardy không còn là gói ma túy đang hút dang dở hay chai rượu đã vơi đi một nửa mà là một vị thế, sự nghiệp diễn xuất đáng mơ ước, gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con.

Dù vậy với anh, những ngày tháng đen tối, điên cuồng trong quá khứ ấy vẫn sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong con người anh bởi nhờ nó mới có Tom Hardy ngày hôm nay.

“Bạo lực vẫn có khía cạnh lãng mạn của nó. Đó là lý do tôi vẫn trân trọng quá khứ đen tối đó và không bao giờ muốn quên nó đi. Bởi chính nó đã tạo ra tôi của hiện tại”, gã tài tử nổi loạn một thời chia sẻ.