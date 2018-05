Tổng cục Đường bộ đề nghị xử lý hành vi gây rối tại BOT Ninh Lộc

Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp xử nghiêm những người có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại tại BOT Ninh Lộc.

Tài xế đuổi đánh nhân viên trạm BOT Ninh Lộc Ba ngày qua, hàng chục tài xế đã vây, đuổi đánh nhân viên trạm BOT Ninh Lộc vì cho rằng chủ đầu tư hứa giảm phí nhưng không thực hiện.

Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu giá Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa).

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa, ngày 1 và 2/5, có một số phương tiện giao thông cố tình cản trở, làm ách tắc giao thông khu vực trạm thu giá. Nghiêm trọng hơn, có hiện tượng hành hung nhân viên, đạp phá tài sản, cản trở việc thu giá dịch vụ tại trạm thu giá này.

Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình hình mất an ninh tại trạm thu giá Ninh Lộc; có biện pháp xử nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại gây mất trật tự xã hội. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nhiều tài xế xông vào cabin thu phí để phản đối. Ảnh cắt từ clip.

Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cũng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng và UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình mất an ninh trật tự tại trạm BOT Ninh Lộc.

Lãnh đạo trạm BOT này cho biết các lái xe phản đối vì yêu cầu giảm 100% giá vé và mở rộng phạm vi giảm phí trong bán kính 10 km tính từ trạm thu giá.

Ngày 2/5, trước tình huống ngày càng phức tạp, chủ đầu tư đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cử lực lượng phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư.

Để thực hiện công tác quản lý vận hành trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trạm thu phí.

Liên tiếp 3 ngày qua, hàng chục tài xế đã tụ tập tại BOT Ninh Lộc, gây áp lực với chủ đầu tư. Các tài xế cho rằng chủ đầu tư không giữ lời hứa về việc miễn giảm trước đó.

BOT Ninh An, nay đổi thành Ninh Lộc. Ảnh: Google Maps.



Trong ngày 1/5, BOT Ninh Lộc phải xả trạm 11 lần để tránh ách tắc kéo dài. Đến 2/5, dù xả trạm, các tài xế vẫn không chịu di chuyển. Đỉnh điểm lúc 11h20, nhiều tài xế kéo vào Trạm thu phí BOT Ninh Lộc, đòi gặp lãnh đạo. Khi bảo vệ ra đóng cổng, một người xông vào đánh. Nhóm tài xế khác rượt đánh một nhân viên trạm, rồi cầm đá xông vào trụ sở.

Các tài xế cho rằng cuối năm 2017, lãnh đạo BOT Ninh Lộc trực tiếp hứa sẽ miễn phí qua trạm cho xe ở 16 xã, phường. Nhưng nay lại chỉ giảm 50% cho xe ở 8 xã, phường.