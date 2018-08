'Tổng cục trưởng xuống làm cục trưởng là bình thường'

Lãnh đạo 6 tổng cục vừa bị xóa bỏ của Bộ Công an vẫn làm việc cũ và được sắp xếp theo chức năng, nhiệm vụ.

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, không còn cấp tổng cục Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ theo nguyên tắc sáp nhập đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ.

Chiều 7/8, Bộ Công an triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và công bố mô hình tổ chức bộ máy mới.

Trả lời báo chí về việc điều chuyển, bố trí công việc cho lãnh đạo 6 tổng cục vừa bị xóa bỏ, thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ Công an) nói số cán bộ này vẫn làm việc cũ và được sắp xếp theo chức năng, nhiệm vụ.

"Có đồng chí lãnh đạo tổng cục xuống làm cục trưởng, đó là công việc phân công rất bình thường", ông Quang nói.

Giảm hàng loạt đầu mối

Theo thiếu tướng Quang, Nghị định của Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 6/8 (có hiệu lực ngay khi ban hành) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy sẽ được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Bộ Công an xóa bỏ cấp tổng cục và sắp xếp tinh gọn các cơ quan thuộc Bộ thành các đơn vị cấp cục dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, hoặc không rõ nhiệm vụ.

Trong 5 nhiệm vụ lớn để tinh giản bộ máy, Bộ Công an sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an tỉnh, thành phố; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong công an nhân dân và giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh và cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện...

So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Trước 6/8/2018, Bộ Công an có 6 tổng cục gồm: Tổng cục An ninh (Tổng cục I), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II), Tổng cục Chính trị (Tổng cục III), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV), Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII).

Bộ Công an còn những cục nào?

Theo Nghị định của Chính phủ, Bộ Công an có các đơn vị:

Cục đối ngoại

Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp

Cục khoa học chiến lược và lịch sử

Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Cục tổ chức cán bộ

Cục công tác đảng

Cục công tác chính trị

Cục truyền thông công an nhân dân

Cục kế hoạch tài chính

Thanh tra

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Cục an ninh điều tra

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra

Cục cảnh sát hình sự

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Cục cảnh sát kinh tế

Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn

Cục cảnh sát QLHC và trật tự xã hội

Cục CSGT

Viện khoa học hình sự

Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Cục cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

Bộ tư lệnh cảnh vệ

Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động

Cục công nghệ thông tin

Cục hậu cần

Cục y tế và đơn vị nghiệp vụ của các lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát, các học viện, trường CAND, bệnh viện và tổ chức khác…