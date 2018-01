Top 10 đồng tiền ảo tăng giá mạnh nhất, không có Bitcoin

Top 10 đồng tiền thuật toán tăng giá mạnh nhất so sánh với Bitcoin Bitcoin dù đã tăng trưởng ấn tượng 1.318% trong năm 2017 nhưng đang bị các đồng tiền ảo đàn em bám đuổi rất sát. Tính tới 31/12/2017, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin so với toàn thị trường chỉ còn khoảng 38,68% so với mức 87,35% hồi đầu năm 2017.