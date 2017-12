Totti: 'Đừng cho Ronaldo biết chuyện tôi bảo Messi là số một'

So sánh Messi và Ronaldo trong năm qua: CR7 nâng cúp UCL, La Liga, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp TBN, Club World Cup, nâng cao QBV, The Best, cầu thủ hay nhất năm của UEFA. Trong khi đó, Messi nâng cúp nhà vua, nâng áo, nâng giày vàng và giơ cao tay ăn mừng bàn thắng ở Siêu kinh điển.