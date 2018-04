TP.HCM có huyện đảo nổi tiếng nào?

Câu 2. Đảo nào sau đây thuộc huyện Cần Giờ? Cồn Cỏ

Thạnh An

Thạnh Am

Rào Tre Một điều ít biết là TP.HCM cũng có những hòn đảo hoang sơ, thơ mộng. Thạnh Am là hòn đảo nổi tiếng nhất ở Cần Giờ, cách trung tâm thành phố 70 km về phía Đông. Ngoài Thạnh Am, Cần Giờ còn có đảo Thiềng Liềng.