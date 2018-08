TP.HCM phát hiện nhiều vị trí sạt lở nguy hiểm mới

Kết quả rà soát các vị trí sạt lở trên địa bàn TP.HCM cho thấy trong 37 nơi sạt lở, huyện Nhà Bè có nhiều vị trí nhất. Thành phố cũng xuất hiện 5 điểm sạt lở mới.

Các vị trí sạt lở tại TP.HCM được phân loại thành mức độ đặc biệt nguy hiểm và mức độ nguy hiểm. Trong đó, huyện Nhà Bè có 12 vị trí, huyện Cần Giờ có 6 vị trí; huyện Bình Chánh có 4 vị trí; quận 2 có 5 vị trí; quận Thủ Đức có 4 vị trí; quận Bình Thạnh có 3 vị trí; quận 7, quận 8, huyện Hóc Môn đều có 1 vị trí.

Số liệu này so với năm 2017 đã phát sinh mới 5 vị trí sạt lở, giảm 8 do đã xây dựng kè hoặc di dời dân.

Hiện trường vụ sạt lở tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM) năm 2017. Ảnh: Lê Trai.

Cụ thể, trong 5 vị trí phát sinh mới, có 3 nơi mức độ sạt lở nguy hiểm, bao gồm: bờ phải rạch Tra (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, sạt lở đường vào Nhà máy Tân Hiệp); bờ phải rạch Bầu Le (thượng lưu cầu Bầy Le, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè); Km 00+500 (bờ trái, tuyến Tắc Ông Nghĩa, cách hạ lưu cầu An Nghĩa 400 m, thuộc ấp An Nghĩa, xã An Thớ Đông, huyện Cần Giờ).

2 địa điểm mức độ sạt lở đặt biệt nguy hiểm gồm: bờ phải sông Chợ Đệm (Bến Lức, xã Tân Kiên, huyện Bình Chính); bờ trái sông Sài Gòn (cách cầu Sài gòn 4,5 km về phía thượng lưu, thuộc khu đất số 61 Trận Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2).

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, trong mùa mưa bão 2018, dự báo trên địa bàn thành phố tình hình sạt lở bờ sông diễn ra với mức độ gia tăng, điển hình như các vụ sạt lở xảy ra gần đây ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Vết nứt trên mặt đường hẻm, cạnh sông Rạch Tôm, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: Phước Tuần.

Cũng theo báo cáo của Sở, những vị trí sạt lở này đều có công trình xây bờ kè, tuy nhiên tại một số dự án do các địa phương thực hiện, việc giải phóng mặt bằng còn chậm. Công tác di dời dân ra khỏi điểm sạt lở đang gặp vướng mặt thủ tục, chính sách hỗ trợ, dẫn đến tiến độ di dời chậm.

Trước đó, rạng sáng ngày 27/6/2017, 5 căn nhà ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, bất ngờ nứt toác, sạt lở, sập xuống sông lúc nửa đêm khiến hàng chục người dân tháo chạy, nhiều tài sản chìm dưới nước.