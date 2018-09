Trả tự do giám đốc công ty tổ chức nhạc hội có 7 người chết

Sau gần một ngày làm việc với công an, giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc hội ở Công viên nước hồ Tây đã được trả tự do vì VKS không phê chuẩn việc bắt giữ.

Đêm nhạc hội có 7 thanh niên tử vong đã diễn ra thế nào? 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên hồ Tây đều dương tính với ma túy. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm người liên quan.

Chiều 22/9, VKSND Hà Nội ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Lê Thái Sơn (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau gần một ngày bị công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, ông Sơn được trả tự do.

Thanh niên sinh năm 1992 là Giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức đêm nhạc hội có 7 người chết ở Công viên nước hồ Tây.

Luật sư Trần Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho ông Sơn, nói rằng vụ việc xảy ra ở công viên nước là do lỗi vô ý. "7 nạn nhân tử vong do sử dụng ma túy, không phải an toàn lao động hay an toàn trong khu vực đông người", luật sư nhận định.

Không khí sôi động tại đêm nhạc Trip To The Moon. Ảnh: Thái Bảo.

Trước đó, đêm nhạc hội điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) diễn ra tối 16/9, tại Công viên nước hồ Tây. Nhân chứng cho biết khi chương trình diễn ra, họ thấy nhiều thanh niên sử dụng chất kích thích.

Hơn 22h, nhiều thanh niên trong đó có nữ giới bất tỉnh. Các nạn nhân được đưa đến một số bệnh viện nhưng 7 người tử vong, 5 bệnh nhân hôn mê sâu.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội xác định 12 nạn nhân nhập viện đều dương tính với ma túy. Khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, cảnh sát phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Một phụ nữ bất tỉnh tại đêm nhạc hội ở công viên nước hồ Tây. Ảnh:Tuấn Phạm.

Chiều 18/9, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, công an còn ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Duy đã rủ 15 thanh niên gom tiền mua 10 viên thuốc lắc và cần sa rồi phân phát cho nhóm bạn sử dụng tại đêm nhạc. Trong nhóm của Duy, có một người phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc Công ty Kết nối Á Châu có dấu hiệu liên kết cùng một đơn vị khác bán “bóng cười” (khí N2O) tại đêm nhạc.