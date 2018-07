Trắc nghiệm: Cách học nói tiếng Anh như người bản ngữ

When you learn new words by reading them in _______, you might see a group of some words always go together in certain order. environment

position

context

circumstance Khi bạn học từ mới bằng cách đặt chúng trong ngữ cảnh, bạn có thể thấy một nhóm từ luôn luôn đi cùng nhau theo thứ tự nhất định.