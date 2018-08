Trải nghiệm thú vị của Hoàng Lê Giang tại Nga dịp FIFA World Cup 2018

Là một người trẻ nhiệt huyết và đam mê khám phá, Hoàng Lê Giang đã có những trải nghiệm thú vị tại Nga dịp World Cup vừa rồi.

Sự kiện FIFA World Cup tại Nga vừa rồi là một trong những chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm khó quên của Giang tại Nga. Khi được hỏi về chuyến đi ấy, Giang chia sẻ dù lúc đó vẫn chưa biết ai sẽ vô địch FIFA World Cup nhưng cơ hội đi cùng Visa là cơ hội để anh được thưởng thức Moscow vào hè.

Hoàng Lê Giang được các tình nguyện viên của Visa tiếp đón nồng nhiệt khi vừa đáp xuống sân bay tại Nga.

Có thể nói, chưa bao giờ tình yêu bóng đá được lan rộng và mãnh liệt ở xứ sở Bạch Dương như vậy. Khác với quang cảnh hàng ngày, trong mùa World Cup, cả thành phố “thất thủ” bởi những cuộc hoan ca, những hoạt động độc đáo từ những cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới như ca hát, các hoạt động cổ vũ, vẽ mặt…

Các cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới có mặt từ sớm trước khi trận đấu diễn ra.

Nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới đổ về các sân vận động nước Nga khiến không khí bao trùm bởi sự háo hứng và sống động. Hình ảnh FIFA World Cup được thể hiện ở mọi ngóc ngách thành phố với những biển hiệu và lá cờ in hình chú sói Zabivaka.

Hoàng Lê Giang hào hứng check in cùng tấm vé đến FIFA World Cup của Visa.

Công tác đón tiếp đảm bảo sự thoải mái cho du khách. Công tác an ninh không mất thời gian, tạo cảm giác an toàn cho mọi người. “Ấn tượng của tôi trong chuyến đi là sự tổ chức chuyên nghiệp và đón tiếp nồng hậu. Công tác nhập cảnh, lấy vé, check in với FanID của Nga và từ phía Visa đều làm mọi người hài lòng với sự nhanh chóng, tiện lợi”, Giang chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc bắt trọn vẹn niềm vui của một cô bé Nga trên vai bố ngồi.

“Lúc ấy, không biết Nga sẽ đấu với Croatia thế nào nhưng đó cũng là một cột mốc lớn vì đội tuyển chưa từng qua vòng bảng nay đã vào tứ kết. Những lời hô vang “Russia!” trên khán đài đã làm cho đội tuyển thêm kiên cường”, Giang nhớ lại khoảnh khắc trước trận đấu.

Một trong những khoảng khắc “nghẹt thở” của trận đấu được Giang ghi lại.

Dù không phải lần đầu tiên đến Nga nhưng chuyến lần này mang đến cho Hoàng Lê Giang những cảm xúc mới mẻ. “Ngoài đam mê khám phá, mình còn là một fan bóng đá thứ thiệt. Được có mặt tại Nga và trực tiếp chứng kiến giải bóng đá hàng đầu thế giới quả là một trải nghiệm “có một không hai”. Một lần nữa cảm ơn Visa đã cho mình cơ hội đến Nga thưởng thức không khí này”, Giang chia sẻ sau khi tham dự trận đấu FIFA World Cup tại Nga.