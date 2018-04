Trailer ngoại truyện 'Star Wars' hé lộ cuộc phiêu lưu của Han Solo

Trailer phần ngoại truyện "Solo: A Star Wars Story" vừa được ra mắt cách đây ít giờ, hé lộ cuộc chiến gay cấn của Han Solo lúc trẻ cùng với nữ trợ thủ xinh đẹp Emilia Clarke.

Trailer 'Solo: A Star Wars Story' Bộ phim xoay quanh về thời trẻ của nhân vật Han Solo.

Mới đây, trailer đầu tiên của bộ phim về Han Solo thời trẻ mang tên Solo: A Star Wars Story vừa được hãng Lucasfilm tung ra. Qua đoạn trailer kéo dài hơn 2 phút, câu chuyện của Han Solo thời trai trẻ được tái hiện một cách sơ lược.

Giống như phần ngoại truyện Rogue One, cuộc phiêu lưu của Han Solo diễn ra trước tập A New Hope (1977). Đoạn trailer đưa người xem trở về quãng thời gian đen tối của vũ trụ khi Darth Vader và phe Đế chế đang thống trị dải Ngân hà.

Bộ phim tập trung vào những cuộc chiến trong không gian của Han Solo và phe Kháng chiến. Khi đó, chiếc phi thuyền Millennium Falcon mang tính biểu tượng của Han Solo vẫn còn mới toanh.

Tạo hình Han Solo thời trẻ do nam diễn viên Alden Ehrenreich thể hiện.

Đây là dự án trọng điểm của Lucasfilm trong nỗ lực mở rộng vũ trụ Star Wars. Phim do Ron Howard làm đạo diễn có nội dung xoáy sâu vào cuộc đời Han Solo (do Alden Ehrenreich thể hiện) thời trẻ, khám phá các cuộc phiêu lưu của anh, trợ thủ Chewbacca và cuộc gặp gỡ với người bạn Lando Calrissian.

Trong phim, Tobias Beckett (Woody Harrelson) chiêu dụ Han Solo vào một biệt đội của phe Kháng chiến gồm Qi'ra (Emilia Clarke), Lando Calrissian (Donald Glover), Chewbacca (Joonas Suotamo), người máy L3-37 (Phoebe Waller-Bridge) và nhân vật bí ẩn do Thandie Newton thủ vai.

Nhiều khả năng, "Mẹ Rồng" Emilia Clarke với vai diễn nữ trợ thủ đắc lực Qi'ra cùng với Han Solo sẽ nảy sinh mối tình trước khi tay phi công "đào hoa" này đến với công chúa Leia.

Sự xuất hiện của "Mẹ Rồng" Emilia Clake xinh đẹp trong phim.

Tập phim ngoại truyện đầu tiên của Star Wars mang tên Rogue One ra rạp hồi tháng 12/2016 và thu hơn 1,05 tỷ USD tại phòng vé. Gần đây, phần 8 mang tên Star Wars: The Last Jedi cũng mang về 1,33 tỷ USD. Vì thế Solo nhận được sự chú ý và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, dự kiến tạo nên cú hích phòng vé trong năm 2018.

Lucasfilm cho biết bộ phim sẽ được công chiếu vào tuần lễ LHP Cannes năm nay trước khi phát hành trên toàn thế giới. Solo: A Star Wars Story dự kiến ra rạp ngày 25/5 tới.