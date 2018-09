Trailer ‘X-Men: Phượng hoàng Bóng tối’ gây ra quá nhiều lo lắng

Có quá giống X-Men: The Last Stand (2006)?: Cả X-Men: The Last Stand và X-Men: Dark Phoenix tới đây đều tập trung vào nhân vật Jean Grey nay do Sophie Turner thể hiện. Có một thực tế rằng đạo diễn Simon Kinberg vốn từng là đồng biên kịch của tập phim ra đời năm 2006. Trailer đầu tiên từ Dark Phoenix cho thấy Giáo sư X (James McAvoy) muốn kiềm tỏa Jean Grey, nhưng điều đó vô tình khiến Magneto (Michael Fassbender) có cơ hội biến cô gái trẻ thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Đoạn phim quảng cáo đồng thời cho thấy vài cảnh hồi tưởng về thời thơ ấu của Jean. Tất cả rất giống những gì từng xảy ra ở X-Men: The Last Stand.