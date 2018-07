Trang phục bơi in hình Kim Jong Un và lãnh đạo các nước gây tranh cãi

Một hãng thời trang bình dân tại Mỹ đã gây tranh cãi khi đưa hình ông Kim Jong Un và lãnh đạo nhiều nước khác lên trang phục bơi một cách phản cảm.

Mới đây, nhiều người dùng bất ngờ phát hiện ra loạt đồ bơi in hình khuôn mặt lãnh đạo các quốc gia được bày bán trên một trang mua sắm trực tuyến lớn ở Mỹ. Loạt trang phục bơi trên gây bất bình cho nhiều người vì cách in hình khá phản cảm và dễ gây tranh cãi về mặt chính trị.

Loạt đồ bơi trên đến từ thương hiệu may mặc bình dân được biết đến nhiều với sản phẩm áo thun in hình pizza. Hiện, mẫu trang phục bơi này có phiên bản dành cho cả nam và nữ, in hình khuôn mặt của các nhà lãnh đạo nổi tiếng như Kim Jong Un, Donald Trump, Vladimir Putin...

Những sản phẩm này được bày bán với giá xấp xỉ 50 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) trên cả trang mua hàng trực tuyến công cộng lẫn trang web riêng của nhà sản xuất. Khá nhiều người đặt hàng khiến hãng đã đưa ra mức giá khuyến mại khi mua 3 sản phẩm cùng lúc.

Mức giảm giá khi mua 3 bộ trang phục bơi in hình khuôn mặt các nhà lãnh đạo.

Bên cạnh nhiều người vui vẻ đặt mua, không ít ý kiến cho rằng những thiết kế này phản cảm. Đặc biệt, với những nước châu Á và có truyền thống tôn trọng lãnh đạo đất nước như Triều Tiên, trang phục bơi in hình ông Kim Jong Un có thể được coi là một hành động xúc phạm khá nghiêm trọng.

Một số người dùng gốc châu Á trên trang bán hàng đã bày tỏ sự lo lắng và tức giận khi nhìn thấy mẫu thiết kế của hãng trên.

Hãng thời trang bình dân đã sản xuất những thiết kế này vốn nổi tiếng vì thường xuyên đưa những họa tiết khá "dị" lên trang phục như pizza, thịt sống... Châm ngôn của hãng là "Mặc bất cứ thứ gì bạn thích lên người".

Tuy nhiên, hành động in hình lãnh đạo các nước lớn lên đồ bơi của hãng được xem vượt quá giới hạn của sự sáng tạo trong thời trang. Hiện, trang web bán hàng vẫn tiếp tục rao bán những mẫu đồ bơi trên với mức giá ưu đãi bất chấp có nhiều ý kiến tranh cãi.