Tranh vui toàn cảnh phiên chợ hè 2018 tại Premier League

Các CLB Premier League gặp khó khăn khi kỳ chuyển nhượng hè 2018 đóng lại sớm hơn so với mọi năm. Mọi hoạt động bán cầu thủ sẽ tạm ngừng kể từ sau 23h ngày 9/8 (giờ Việt Nam), trong khi đó các CLB vẫn có thể bán cầu thủ cho các đối tác ngoài lãnh thổ Anh cho đến hết ngày 31/8. Mùa giải Premier League 2018/19 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng mai (11/8) bằng màn so tài giữa Man Utd và Leicester trên SVĐ Old Trafford. Trận đấu diễn ra lúc 2h, Zing.vn tường thuật trực tiếp.