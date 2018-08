‘Trí lực siêu phàm’: Phim dị nhân tầm trung đậm chất ngôn tình

Khai thác chủ đề dị nhân giống như loạt “X-Men”, nhưng “The Darkest Minds” thực tế lại tập trung nhiều hơn vào câu chuyện tình cảm tuổi teen thay vì các cuộc chiến khốc liệt.

Trailer bộ phim 'Trí lực siêu phàm' Tác phẩm giả tưởng lấy bối cảnh khi chỉ còn 2% người dưới 20 tuổi sống sót và họ đều sở hữu siêu năng lực.

Thể loại: Giả tưởng, hành động, tâm lý

Đạo diễn: Jennifer Yuh Nelson

Diễn viên chính: Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie

Zing.vn đánh giá: 5/10

The Darkest Minds được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Alexandra Bracken.

Ở một tương lai không xác định, trẻ em trên toàn thế giới bị nhiễm đại dịch mang tên IAAN. 98% người dưới 20 tuổi qua đời, và phần còn lại sống sót nhưng hoàn toàn biến đổi.

Bọn trẻ sinh tồn nay sở hữu nhiều siêu năng lực không tưởng, và dần trở thành mối hiểm họa đối với người lớn. Chính phủ quyết định cô lập chúng trong một trại tập trung, phân cấp dựa trên màu sắc: Lục (siêu trí tuệ), Vàng (điều khiển điện từ), Xanh (điều khiển vật chất), Cam (điều khiển tâm trí), và Đỏ (điều khiển lửa).

Trong thế giới ấy, Ruby Daly (Amandla Stenberg) thuộc nhóm Cam. Không thể kiểm soát siêu năng lực, cô bé đã xóa sạch ký ức về bản thân khỏi tâm trí cha mẹ. Hậu quả là Ruby bị đưa đến trại tập trung, sống trong chuỗi ngày tăm tối và ảm đạm.

Một ngày nọ, cơ hội thoát ra ngoài đã tới, và Ruby gặp gỡ những người bạn mới bao gồm Suzume “Zu” (Miya Cech), Charles “Chubs” (Skylan Brooks) và Liam Stewart (Harris Dickinson). Họ cùng nhau đi tìm thiếu niên bí ẩn mang biệt danh “Nhóc Chuồn” để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trước cái bóng quá lớn của X-Men

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Alexandra Bracken, bộ phim The Darkest Minds giống như dự án mang mục tiêu kế tục thương hiệu X-Men cũng của 20th Century Fox.

Bộ phim xoay quanh những cá nhân sở hữu siêu năng lực và trở thành mối đe dọa lớn đối với chính phủ. Do đó, khán giả khi theo dõi tác phẩm mới sẽ không khỏi đưa ra hàng loạt sự so sánh.

Nếu so sánh vui, The Darkest Minds giống như phiên bản ngôn tình của X-Men, với quy mô nhỏ hơn rất nhiều.

Nhóm nhân vật chính của The Darkest Minds nằm ở độ tuổi vị thành niên, chứ không đa dạng như X-Men. Do đó, tác phẩm mới chủ động hướng tới phần nội dung thiên về cảm xúc, thay vì các trường đoạn phô diễn siêu năng lực.

Trong đó, chuyện tình “gà bông” giữa Ruby và Liam được ưu ái thời lượng rõ rệt. Mối quan hệ hơi sến và sau này phát triển thành “tình tay ba” có lẽ sẽ khiến nhiều người tiếp tục liên tưởng tới một thương hiệu đình đám khác là The Twilight Saga - Chạng vạng.

Phần lớn dàn diễn viên trong phim đều là những gương mặt còn khá mới mẻ, thậm chí mới lần đầu đứng trước ống kính như Miya Cech. Bộ tứ nhân vật chính chủ yếu “ăn điểm” nhờ sự đáng yêu và tươi trẻ sẵn có, còn phần diễn xuất thì không ai thực sự để lại nhiều ấn tượng.

Xét về mặt hình ảnh, The Darkest Minds khó khiến người xem thỏa mãn. Chuỗi siêu năng lực trong phim tương đối ấn tượng, nhưng lại thiếu đi tính sáng tạo.

Bộ phim thiếu đi những trận chiến khiến người xem mãn nhãn.

So với các màn biểu diễn năng lực hoành tráng và gay cấn ở X-Men, The Darkest Minds rõ ràng còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là khi nguồn kinh phí sản xuất thua kém hơn rất nhiều. Hậu quả là The Darkest Minds thiếu đi sức nặng đối với người xem.

Những thông điệp còn hời hợt

Bất chấp những hạn chế kể trên, The Darkest Minds vẫn phần nào thể hiện được mối lo mà loài người dành cho bọn trẻ là có căn cứ, khi nhiều thanh thiếu niên trong phim cứ thế sử dụng siêu năng lực để thực hiện các hành động vô cùng tàn ác.

Với hình tượng con người bị phân chia bởi “màu sắc”, The Darkest Minds dường như còn mang ẩn ý và thông điệp về bình đẳng sắc tộc và phân biệt giai cấp.

Những đứa trẻ mang siêu năng lực trong phim bắt đầu tự hỏi bản thân rằng tại sao mình phải nghe lời người thường - những kẻ yếu kém hơn mình. Tuy nhiên, các yếu tố nhằm tô đậm chuỗi thông điệp chưa thực sự rõ ràng, không mang tính thuyết phục.

Tác phẩm cố gắng lồng ghép một số thông điệp nhân văn, nhưng tất cả vẫn còn khá hời hợt.

Phần kịch bản của The Darkest Minds đơn giản và dễ đoán trên mạch phim vẫn nhịp nhàng, không quá lan man. Một số phân cảnh xoay quanh bi kịch của Ruby cũng được thực hiện tốt, mang đến cảm xúc nhất định cho người hâm mộ.

Nhìn chung, The Darkest Minds mới của 20th Century Fox chỉ nằm ở tầm trung, khó đọng lại lâu trong tâm trí khán giả. Ý định biến đây trở thành bộ ba phim (trilogy) mới có lẽ sớm đổ bể, nhất là khi bộ phim bị khán giả Bắc Mỹ “ghẻ lạnh” ngay trong tuần ra mắt.

The Darkest Minds đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Trí lực siêu phàm.