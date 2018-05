Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội sách cũ Hà Nội tháng 5

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), hội sách cũ Hà Nội tổ chức hội sách tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Những ngày tháng 5 lịch sử, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), hội sách cũ Hà Nội tiếp tục tổ chức bán và trưng bày sách tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 17 - 20/5.

Đây là hội sách được tổ chức hàng tháng với gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên,truyện tranh…

Mỗi cuốn sách có những mức giá khác nhau, dao động từ từ 5.000-20.000 đồng trở lên, nhiều đầu sách được giảm giá từ 35-50%. Tại hội sách, các cuốn sách quý, hiếm, có giá trị cao cũng được bày, bán nhằm phục vụ cho quý độc giả.

Trong những lần tổ chức trước, hội sách cũ Hà Nội nhận được ủng hộ của đông đảo độc giả. Ảnh: BTC.

Đến với hội sách, bạn đọc được tham gia triển lãm sách viết về Hồ Chủ tịch. Triển lãm sách quy tụ nhiều đầu sách quý hiếm, tiêu biểu kể về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số cuốn sách như: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh (NXB Văn Nghệ in 1955), Bác Hồ (NXB Văn học in 1960), Nhật ký trong tù (NXB Văn học in năm 1960), Búp sen xanh (NXB Kim Đồng in năm 1980), Theo chân Bác (NXB Kim Đồng in năm 1975), Bản án chế độ thực dân Pháp (1960), Vừa đi đường vừa kể chuyện (1975), Về đạo đức cách mạng (Nxb Sự thật, HN 1976), Báo cáo Chính trị (1952), Sửa đổi lối làm việc (1954)...

Một số đầu sách về chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại hội sách cũ Hà Nội tháng 5. Ảnh: BTC.

Hội sách cũ Hà Nội tháng 5 vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thu thập thông tin và tìm kiếm sách cũ nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả. Đây là hoạt động đặc trưng của Hội sách cũ Hà Nội giúp bạn đọc có cơ hội tìm được các cuốn sách mong muốn.

Có thể nói, hội sách cũ Hà Nội không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi sách mà thực sự đã trở thành sân chơi của những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại một chút hoài niệm trên những trang sách vương màu thời gian.