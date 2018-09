Triệt phá 2 ổ đánh bạc, ghi lô đề trong 10 ngày

Trong 10 ngày, Công an Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá hai vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, ghi lô đề.

Ngày 14/9, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết cơ quan đã khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị triệt phá. Ảnh: V.Hùng.

Nhóm người bị khởi tố gồm Võ Huy Cầm (37 tuổi), Võ Nhân Huyên (35 tuổi), Võ Văn Thông (40 tuổi), Võ Văn Cứ (35 tuổi), Lê Thị Hương (40 tuổi), Ngô Duy Long (31 tuổi), Nguyễn Đức Thuần (22 tuổi) và Võ Văn Đức (31 tuổi). Tất cả đều cùng ngụ Hà Tĩnh.

10 ngày trước, công an ập vào căn nhà ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thì phát hiện 12 người đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Trên chiếu bạc, công an thu giữ 13 triệu đồng, bộ xóc đĩa cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiền và các dụng cụ mà nhóm người dùng để đánh bạc. Ảnh: V. Hùng.

Cùng thời điểm, công an cũng bắt quả tang Võ Thị Nga (38 tuổi), Nguyễn Văn Quyền (40 tuổi), Trương Thị Hoa (35 tuổi), Võ Thị Huyền Trang (28 tuổi) và Võ Thị Bình (46 tuổi), cùng trú TP Hà Tĩnh, về hành vi Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Nhà chức trách thu giữ 9 điện thoại di động, hơn 30 triệu đồng, 3 quyển sổ ghi lô đề và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Nga khai mình chính là đầu mối để ba nghi can còn lại ghi số đề và cùng chia lợi nhuận.