Triệu tập cha bệnh nhi hành hung bác sĩ trong đêm

Cho rằng bác sĩ thăm khám không nhiệt tình cho con mình, Kỳ túm cổ áo rồi hành hung bác sĩ Phi cùng nam sinh viên thực tập khi vào can ngăn.

Tối 9/4, trung tá Lê Văn Hồng, Trưởng Công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập Nguyễn Hùng Kỳ (30 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi Hành hung người khác.

Kỳ được xác định là người đã hành hung bác sĩ Nguyễn Đình Phi, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Trần Nhật Giáp (sinh viên Đại học Y khoa Vinh), đang thực tập tại bệnh viện này.

Nguyễn Hùng Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo trung tá Hồng, khoảng 23h50 ngày 8/4, Công an phường Bắc Hà nhận tin báo tại khoa Nhi của bệnh viện có người đàn ông đang hành hung bác sĩ. Khi công an có mặt ở hiện trường người đàn ông trên đã rời đi.

Công an đã trích xuất các camera an ninh để nhận diện. Quá trình điều tra, công an xác định Kỳ có liên quan đến vụ việc nên triệu tập lấy lời khai.

Bác sĩ Phi đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương và chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Hoàng Dương.

Tại cơ quan công an, Kỳ khai khuya 8/4, trong lúc đi uống rượu với bạn thì nhận điện thoại của vợ báo tin con trai bị sốt cao. Khi vợ chồng họ chở con vào khoa Chống độc của bệnh viện điều trị, các bác sĩ chuyển sang khoa Nhi.

Cho rằng bác sĩ thăm khám thờ ơ cho con mình, Kỳ chửi bởi rồi lao hành hung bác sĩ Nguyễn Đình Phi. Phát hiện sự việc, Trần Nhật Giáp chạy vào can ngăn liền bị Kỳ đánh đến bất tỉnh. Gây án xong, Kỳ cùng vợ bế con rời khỏi bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết Kỳ từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 23h30 ngày 8/4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt (15 tháng tuổi, trú phường Hà Huy Tập) trong tình trạng sốt cao. Khi bác sĩ trực cùng điều dưỡng đưa bệnh nhân vào buồng bệnh để thăm khám, bất ngờ một người đàn ông tự xưng là bố bệnh nhi từ ngoài xông vào liên tục chửi bới rồi túm cổ áo, hành hung bác sĩ ngã xuống sàn.