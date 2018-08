Trình diễn nhiều kiểu tóc độc, lạ trên sân khấu nhà hát Lớn

Uyên Linh là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Cô khoe giọng hát nội lực trong ca khúc quen thuộc như You raise me up, Cám ơn tình yêu. Ngoài ra, chương trình còn có quán quân opera châu Á Thái Bình Dương 2017 tại Malaysia Hiền Nguyễn, quán quân Sao Mai 2015 Tiến Hưng, quán quân Ngôi nhà âm nhạc 2012 Phạm Quốc Huy, ca sĩ Thu Hiền, ca sĩ Phạm Nguyên...