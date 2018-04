Trịnh Thăng Bình: 'Tôi kể Trấn Thành mọi bí mật mà không sợ bán đứng'

Trịnh Thăng Bình tâm sự điều khiến anh và Trấn Thành trở nên thân thiết chính là cả hai có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, sau đó cho đối phương lời khuyên.

Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành có nhiều khác biệt về tính cách. Nhưng sự thấu hiểu, tin tưởng đến mức có thể chia sẻ mọi bí mật là sợi dây gắn kết, xoá bỏ rào cản từ những điểm tính cách tưởng như không tương đồng.

Nói về người bạn MC nổi tiếng, Trịnh Thăng Bình dùng hai từ "quan trọng" để khẳng định vị trí của đối phương trong lòng mình.

- Trịnh Thăng Bình gặp áp lực như thế nào khi đảm nhận vai nam chính trong "Ông ngoại tuổi 30". Đặc biệt trong bản gốc của Hàn Quốc, Cha Tae Hyun đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn này?

- Anh Cha Tae Hyun là diễn viên thực lực, lại ăn khách trên mảng điện ảnh. Do đó, sự áp lực là không thể tránh khỏi.

Khi mới nhận vai, tôi luôn suy nghĩ việc phải làm thế nào để hoá thân thành Sơn Huy và tạo nên một phiên bản mới hoàn toàn so với bản gốc. Thực tế, với bộ phim đã quá thành công như Ông ngoại tuổi 30 Hàn Quốc thì bất cứ bản “copy” nào cũng trở thành bản lỗi.

Do đó, tôi nghĩ rằng mình phải tạo ra một phiên bản khác biệt, để khi xem xong, khán giả không thể so sánh với bản gốc bởi hai nhân vật là hai con người hoàn toàn khác nhau. Họ có chăng chỉ là giống nhau ở hoàn cảnh. May mắn là tôi đã thể hiện thành công điều mình mong muốn.

- Tuy nhiên, không ít khán giả đánh giá nhân vật của anh nhiều chi tiết bị diễn lố, thậm chí hơi giống Trấn Thành, anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Nếu có khán giả nhận xét tôi diễn lố giống Trấn Thành thì tôi nghĩ đó là một thành công. Bởi ngay từ đầu, khi suy nghĩ về việc xây dựng hình tượng Sơn Huy, tôi đã nghĩ đến một MC kỹ tính, đỏm dáng, tự tin vào bản thân, khá giống Trấn Thành.

Theo tôi, việc xây dựng theo nhân vật mà mình chưa từng thấy, chưa từng tưởng tượng thì sẽ rất khó. Do đó, bằng những quan sát từ cuộc sống hàng ngày, tôi xây dựng nhân vật của mình theo hướng phù hợp nhất. Một trong những yếu tố tôi muốn đưa vào Sơn Huy đó chính là sự “làm quá” của một MC nổi tiếng như Trấn Thành.

Dù sao giữa Sơn Huy và Trấn Thành cũng có điểm chung, họ đều là MC và rất hoạt ngôn, thậm chí có chút lố. Và may mắn, một số khán giả sau khi xem phim đã cảm nhận được sự chân thật của Sơn Huy, thậm chí nghĩ rằng nhân vật này có thật ở ngoài đời.

- Nói như vậy, anh không sợ khán giả nhận xét anh bắt chước Trấn Thành để gây chú ý hay sao?

- Không hẳn như vậy, chỉ là giữa Sơn Huy và Trấn Thành có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn cả hai đều rất thành đạt, nổi tiếng. Và khi là MC thì họ thường tự tin vào bản thân, đôi khi làm quá những gì họ nghĩ.

Nhiều người nghĩ rằng vì tôi chơi thân nên bắt chước cách diễn của Trấn Thành nhưng thực sự không phải như vậy. Bởi nếu nói về diễn xuất, thì Thành đâu có diễn như vậy. Cái tôi quan sát đó là Trấn Thành ở ngoài đời, sau đó nêm nếm để vai diễn sống động hơn.

Tôi có rất ít bạn để gặp gỡ, trò chuyện. Trấn Thành là một trong số ít đó. Do đó, nói bị ảnh hưởng thì không phải nhưng cậu ấy là một người quan trọng với tôi. Trấn Thành là người bạn tôi cảm thấy chơi được và tin tưởng để chia sẻ.

- Điều gì khiến Trấn Thành trở thành người quan trọng trong số rất ít bạn bè của anh?

- Thực ra, một trong những điều khiến tôi và cậu ấy trở nên khăng khít với nhau chính là chúng tôi có thể chia sẻ thoải mái những suy nghĩ, những bí mật cá nhân mà không sợ đối phương bán đứng hoặc kể cho người khác nghe.

Mọi người cũng biết rằng câu chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn rất nhạy cảm, nhưng riêng tôi và Trấn Thành, mỗi lần như vậy đều có thể cho nhau lời khuyên, đồng thời giữ kín bí mật của nhau. Ai cũng cần có một người bạn thân thiết để có thể trút bầu tâm sự.

- Tuy nhiên, Trấn Thành đã vướng rất nhiều tranh cãi còn Trịnh Thăng Bình có hình ảnh sạch sẽ trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Anh nghĩ sao về đời tư tai tiếng của người bạn này?

- Tôi nghĩ rằng, điều này có thể xuất phát từ độ chênh lệch sự quan tâm của công chúng dành cho mỗi người. Trấn Thành được quá nhiều người quan tâm, trong khi sự nghiệp cũng phát triển hơn tôi nhiều. Cho nên việc anh ấy bị soi mói hơn, đời tư, tình cảm muôn màu, muôn vẻ hơn là không tránh khỏi.

Còn tôi thuộc tuýp người sống khép kín, đời sống cá nhân cũng không để người khác quan tâm quá nhiều.

Tuy nhiên, tôi nghĩ hai mảnh ghép, một lõm, một lồi thì mới có thể khớp với nhau. Và vì sự khác biệt như thế nên khi chơi với nhau, chúng tôi rất hoà hợp.

- Có cùng thời gian vào nghề, nhưng Trấn Thành đang là MC nổi tiếng còn Trịnh Thăng Bình chưa phải cái tên đình đám. Có ý kiến cho rằng lý do anh trầm lắng sau thành công của bản hit "Người ấy" là vì lấn sân quá nhiều lĩnh vực thay vì tập trung cho thế mạnh âm nhạc. Anh nghĩ sao?

- Thực ra đây cũng là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong thời gian mới vào nghề. Khi ấy tôi từng nghĩ, bản thân không xuất sắc trong âm nhạc. Việc trau dồi, luyện tập cũng chỉ giúp khá lên phần nào, chứ chưa thể so sánh với những người sinh ra đã có tố chất. Về ngoại hình, tôi cũng không nổi bật.

Do đó, tôi nghĩ bản thân mình phải đa năng hơn. Từ khi đó, tôi xác định mình phải trau dồi sáng tác, tập luyện thanh nhạc và thực hiện mọi lĩnh vực liên quan đến giải trí một cách tốt nhất. Tức, nếu bạn không có bất cứ mũi nhọn nào thì bạn phải trở thành người không điểm yếu.

- Tuy nhiên, anh nghĩ sao khi có khán giả đánh giá anh đa năng nhưng chưa đủ đa tài?

- Đến giờ phút này, tôi chưa nhận thấy điều đó. Tôi đang làm mọi việc khá tốt, cả ca hát, sáng tác, rồi sản xuất âm nhạc. Đến bây giờ khi chuyển qua điện ảnh, tôi cũng hoàn thành công việc đó.

Tôi được phép “tham” việc nhưng phải hoàn thành thật tốt để khán giả nhìn vào sẽ không nhận xét bản thân là con dao nhiều lưỡi nhưng không có lưỡi nào bén.

- Vì dành công sức cho quá nhiều lĩnh vực nên với âm nhạc, thời gian qua anh khá trầm lắng, không có ca khúc nào vượt được qua thành công của" Người ấy"?

- Tôi nghĩ về âm nhạc thì còn do duyên. Những năm gần đây, công việc của tôi tốt hơn, lịch diễn và thu nhập cũng tăng. Tôi cũng sáng tác nhiều ca khúc mà bản thân thấy tốt.

Ngày xưa, với Người ấy, tôi không đánh giá đây là ca khúc tốt nhất nhưng không ngờ nó ăn khách đến vậy. Có những bài hát tôi viết ra để dành tặng bản thân thì lại được khán giả đón nhận. Ngược lại, những bài tôi nghĩ công chúng sẽ thích thì thực ra nó lại không thành công.

Chẳng hạn với nhạc phim Ông ngoại tuổi 30. Đây là ca khúc tôi viết về những tâm sự của nhân vật của Sơn Huy thôi, thế nhưng khi ra mắt, nó lại rất được yêu thích.

- Cùng sự đón nhận của khán giả, ca khúc trong "Ông ngoại tuổi 30" đang vướng tranh cãi đạo nhạc. Nhiều khán giả so sánh bài hát với một số sản phẩm khác như "Anh kể em nghe", "Dòng thời gian"?

- Tôi khẳng định âm nhạc của Trịnh Thăng Bình không bị ảnh hưởng bởi ca khúc khác. Thực sự tôi không có nhiều thời gian nghe bài hát khác để mà bị ảnh hưởng một cách vô thức. Hơn nữa, sau khi sáng tác xong tôi thường rà soát lại để xem có vô tình trùng với ca khúc nào khác không.

Với một nhà sản xuất, điều tối kỵ chính là sự cóp nhặt từ những ca khúc trong chính thị trường mình đang hoạt động. Lỡ bị trùng hợp với ca khúc nước ngoài mà mình không biết thì còn có thể sửa sai được. Nhưng nếu trùng với âm nhạc Việt Nam thì đó là chuyện kinh khủng. Do đó, chắc chắn tôi không dám.

- Mới đây, anh cho biết đã dừng công việc kinh doanh, có phải lý do như Trấn Thành chia sẻ là vì anh bị lừa quá nhiều?

- Thành thì chỉ biết một phần câu chuyện trong mỗi lần tôi chia sẻ rằng bị lỗ, còn thực ra là do tôi đầu tư sai lúc, sai nơi, sai người chứ không phải bị lừa gạt.

Ngoài ra, vì tôi theo đuổi những việc kinh doanh trong ngành giải trí nên bản thân mỗi ngày thức dậy đều bị áp lực bởi những con số. Tôi bị căng thẳng, dẫn đến tâm hồn không thực sự thư thả, bình thản để phiêu với âm nhạc. Và khi nhận ra thì tôi cảm thấy rất phí phạm nên quyết định tạm dừng kinh doanh.

- Trong những lần anh đầu tư sai người có trường hợp của Miu Lê. Hai người từng hợp tác phát hành MV được giới thiệu là đầu tư nhất sự nghiệp của Miu Lê, nhưng cuối cùng lại không thành công như mong đợi?

- Thời gian đó, công ty tôi và Miu Lê cùng nhau thực hiện MV Anh đang nơi đâu. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác khi ấy cũng được khán giả đón nhận, Miu Lê cũng đắt show hơn trong thời điểm đó.

Do đó, lần đó không hề thua lỗ. Tuy nhiên, sau đó, đường hướng công việc của hai người khác nhau quá. Miu Lê lại thích làm tự do, nên cô ấy quyết định tách riêng.

- Trấn Thành tiết lộ Trịnh Thăng Bình là cậu ấm, lớn lên trong gia đình giàu sang. Đó có phải lý do anh mạnh dạn thử sức với nhiều lĩnh vực mà không quá bận tâm về tiền bạc?

- Đây là điều mà tôi đã nghe rất nhiều lần. Công chúng chỉ nhìn tôi từ bề ngoài, mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu thì nghĩ rằng tôi công tử bột, con nhà giàu. Tuy nhiên không phải như vậy.

Hồi nhỏ, nhà tôi tuy có điều kiện nhưng không phải giàu có gì cả. Sau đó, gia đình tôi còn gặp nhiều biến cố về kinh tế nên tôi và chị hai đã phải cật lực rất nhiều để phụ giúp gia đình.

Đến thời mới đi hát, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Không ít lần tôi bị lừa gạt, chẳng hạn mỗi lần đi hát lại phải quá mối này, mối nọ. Rồi thậm chí tôi bị chèn ép, không được xuất hiện trên mọi sân khấu.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy những khó khăn đó chính là may mắn giúp bản thân có nhiều kinh nghiệm và ít sợ vấp ngã.

- Sau mối tình với Yến Nhi, anh kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Là bởi, sau chuyện đổ vỡ khi xưa, anh không còn muốn tiết lộ đời tư hay thực sự không tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp?

- Thực ra, thời gian sau đó, tôi cũng trải qua vài mối tình rất tốt đẹp. Tuy nhiên, có thể vì duyên số nên chúng tôi chưa thể gắn bó với nhau.

Bản thân tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư. Hơn nữa, tôi chọn cách giữ kín để bảo vệ đối phương. Tôi đã có bài học xương máu trong quá khứ nên bây giờ phải rút kinh nghiệm.

- Đã trải qua nhiều mối tình và dù giữ kín để bảo vệ đối phương thì đến cuối cùng tình cảm của anh vẫn tan vỡ. Có khi nào anh đi tìm câu trả lời và liệu lý do có xuất phát từ bản thân anh, vì anh đào hoa quá chẳng hạn?

- Tôi cũng không biết nói như thế nào. Chỉ biết rằng tôi may mắn gặp được nhiều người tử tế, và bản thân tôi cũng dễ nảy sinh cảm xúc nên có tình cảm cũng là điều đương nhiên. Tôi cũng hy vọng khi tìm được một người có thể gắn bó lâu dài thì sẽ không gặp nhiều cô gái tử tế nữa (cười).

Thực ra, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư, tình cảm. Thay vào đó, tôi muốn công chúng nhìn nhận từ công việc, âm nhạc, phim ảnh. Hơn nữa, về đời tư thì chắc tôi không được “drama” như người khác đâu, cho nên tôi nghĩ khán giả tập trung vào sự nghiệp của tôi thì hơn.