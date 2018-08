Trong dàn quán quân Next Top Model, ai lột xác ngoạn mục nhất?

Chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model được đưa về Việt Nam từ năm 2010 và đến nay đã tìm được 9 quán quân (mùa giải 2014 có hai gương mặt đăng quang). Những năm gần đây, chương trình bị giảm sức hút so với ban đầu, tuy nhiên không thể phủ nhận Next Top Model đã rạo ra một thế hệ người mẫu mới có tiềm năng, có khả năng bước ra thế giới. Sau nhiều năm, mỗi người chọn cho mình một lối rẽ khác nhau - có những người vẫn hoạt động miệt mài trong lĩnh vực giải trí, có người kết hôn, sinh con, sống thầm lặng.