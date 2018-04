Trục vớt xong tàu cao tốc gặp nạn ở biển Cần Giờ

Các đơn vị chức năng và chủ đầu tư đã trục vớt tàu cao tốc Greenlines DP vừa gặp nạn ở biển Cần Giờ (TP.HCM) để điều tra nguyên nhân sự cố nước tràn vào tàu.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết trong chiều 8/4, cơ quan chức năng phối hợp cùng công ty Greenlines DP (chủ đầu tư tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - TP.HCM) đã trục vớt xong tàu cao tốc gặp nạn trên biển Cần Giờ (TP.HCM) sáng cùng ngày để điều tra nguyên nhân.

Khảo sát tại hiện trường tàu cao tốc gặp nạn, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, khẳng định Công ty Greenlines DP đã xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố tràn dầu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 42 hành khách.

Tàu cao tốc gặp nạn đã được kéo vào bờ ở huyện Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: Thuận Lâm.

Theo đại diện Công ty Greenlines DP, tàu được đóng ở một tỉnh phía Bắc, trước khi xuất bến, tàu đã được đơn vị này kiểm tra kỹ. Vỏ tàu, bơm nước đều hoạt động tốt. Chứng chỉ đăng kiểm còn hiệu lực hoạt động đến 22/9/2018.

Báo cáo Sở GTVT TP.HCM, công ty này cho biết khi tàu về gần bến Tắc Suất (Cần Giờ), thuyền trưởng phát hiện không gài số lùi được. Ngay lập tức, thủy thủ đoàn phát hiện nước đang tràn nhanh vào khoang máy gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu.

Toàn bộ lực lượng đã sơ tán 42 hành khách trên tàu và toàn bộ hành lý vào bờ an toàn. Công ty cũng liên hệ ngay với Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn số 3, lực lượng cảnh sát biển khẩn trương trục vớt, tìm nguyên nhân để khắc phục sự cố.

Theo Sở GTVT TP.HCM, các chuyến tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Vũng Tàu vẫn hoạt động bình thường, tuyến trung tâm TP.HCM - Cần Giờ (TP.HCM) tạm dừng hoạt động hết ngày 9/4.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 8/4, chiếc tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - TP.HCM chở 42 hành khách di chuyển từ Vũng Tàu về TP.HCM đang cập bến Tắc Suất (Cần Giờ) thì gặp nạn ở biển Cần Giờ.

May mắn, toàn bộ hành khách không bị thương. Họ cùng hàng hóa được đưa vào bờ an toàn rồi chuyển sang tàu khác tiếp tục hành trình. Cảng vụ đường sông và Công an đường thủy đang điều tra nguyên nhân vụ việc.