Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai đưa tiền cho những ai?

Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ và 1,7 triệu USD, cho ông Hóa 22 tỷ. Cơ quan điều tra chưa làm rõ các lời khai này nên Dương không bị truy tố tội đưa hối lộ.

Hành trình phá ổ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50 Manh mối về đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa được công an phát hiện khi điều tra vụ lừa đảo qua Facebook.

Theo nội dung cáo trạng dài 235 trang của VKSND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch Công ty VTC Online) đã lập ra hệ thống tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club).

Để dễ dàng hoạt động tổ chức đánh bạc, 2 ông trùm được các ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bao che, tạo điều kiện.

Hai bị can phủ nhận được hối lộ hàng chục tỷ

Năm 2011, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa bàn việc thành lập công ty bình phong cho Cục C50. Sau khi thống nhất, Dương thành lập Công ty CNC, đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa (Hà Nội).

Ông Phan Sào Nam. Ảnh: VTC Online.

Đầu 2015, Phan Sào Nam đến gặp Dương. Biết Công ty CNC là doanh nghiệp bình phong, Nam đề nghị với Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trên mạng dưới hình thức game bài. Sau thời gian nghiên cứu, Chủ tịch Công ty CNC đồng ý.

Quá trình vận hành hệ thống Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club), Dương và Nam thu lời bất chính hơn 9.800 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc trên mạng.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng.

Năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng do 2 ông trùm cầm đầu. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú, khai đưa hàng chục tỷ đồng hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và một số đơn vị công an.

Theo cáo trạng, Dương khai được ông Vĩnh và ông Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đánh bạc. Do đó, khi có nguồn thu bất chính từ hành vi phạm pháp, Chủ tịch Công ty CNC đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

Ngoài ra, Dương còn khai đã cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng; cho Cục C50 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Tuy nhiên, theo hồ sơ truy tố, các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không thừa nhận. Trong đó, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát chỉ khai đã nhận của Dương 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ và hỗ trợ đơn vị này 1,1 tỷ đồng.

Về chiếc đồng hồ Rolex, ông Vĩnh đã trả 1,1 tỷ đồng tiền mua đồng hồ cho Dương, sau đó làm mất đồng hồ. Do chưa đủ căn cứ chứng minh nên cơ quan điều tra tách ra để làm rõ, xử lý sau.

Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh. Ảnh: CAND.

Hai trùm cờ bạc khai đã hối lộ bao nhiêu người?

Ngoài việc khai đã đưa hàng chục tỷ đồng cho các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, quá trình vận hành hệ thống tổ chức đánh bạc trên mạng, Nguyễn Văn Dương còn khai đã chi tiền cho nhiều cá nhân khác.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, tháng 6/2015, cán bộ Phòng PC50 Công an Hà Nội đề xuất cấp trên để theo dõi, xử lý vì phát hiện hệ thống Rikvip có dấu hiệu kinh doanh trái phép.

3 tháng sau đó, PC50 Công an Hà Nội đề xuất dừng xác minh về hoạt động của Rikvip do ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ. Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, Tết năm 2016, anh ta đã cho ông Lê Hồng Sơn (Trưởng phòng PC50 Công an Hà Nội) 500 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định không nhận tiền từ trùm cờ bạc.

Từ tháng 3 đến tháng 8/2016, Cục An ninh văn hóa thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra Công ty VTC Online và các trò chơi trên trang Rikvip.

Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam khai đã đưa cho một thành viên đoàn thanh tra 85 triệu đồng để chuyển cho những người khác.

Nguyễn Văn Dương. Ảnh: BCA.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương khai đã chi tiền cho một số cán bộ của Bộ Công an số tiền 40.000 USD và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, những cá nhân bị tố nhận tiền đã không thừa nhận. Cơ quan điều tra không đủ cơ sở kết luận những người này đã nhận tiền của Nam và Dương.

VKSND xác định, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng, bộ phần mềm trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ nên tách ra để xử lý sau.

Trong kết luận điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ. Sau đó, căn cứ Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), cơ quan điều tra đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với Dương về tội Đưa hối lộ.

Trong cáo trạng, VKS đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương đối với tội danh này nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng.