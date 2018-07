Trùm ma túy xuyên quốc gia bỏ trốn khi đàn em sa lưới

Trước đó, ngày 19/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Dựng (41 tuổi) - người nằm trong đường dây ma túy do Vi Văn Thế cầm đầu. Khám xét nhà Dựng ở huyện Cao Lộc, công an phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin được cất giấu tại chuồng gia súc sau nhà.