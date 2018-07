Trump: Brexit kiểu bà May giết chết thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc với phát ngôn cho rằng kế hoạch Brexit của Thủ tướng May "có thể giết chết" khả năng Mỹ và Anh thiết lập thỏa thuận thương mại tự do.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun hôm 12/7, Tổng thống Trump cho rằng kế hoạch đưa Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) của Thủ tướng Theresa May "có thể giết chết" viễn cảnh Mỹ và Anh thiết lập thỏa thuận thương mại.

Trước đó, đề xuất của bà May cũng không nhận được sự đồng tình của nhiều quan chức cấp cao tại Anh. Hai nhân vật ủng hộ Brexit cứng rắn là Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis đồng loạt từ chức. Họ cho rằng kế hoạch mà thủ tướng đề xuất quá "mềm mỏng" và không hoàn toàn cắt đứt Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump đến dự tiệc tối tại Cung điện Blenheim cùng Thủ tướng Theresa May và chồng, Philip May, tối 12/7. Ảnh: Getty.

"Nếu họ thực hiện Brexit như thế, nước Mỹ sẽ làm việc với EU chứ đâu phải nước Anh. Nếu họ làm thế, thỏa thuận thương mại giữa hai bên có thể sẽ không được ký kết", The Sun dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ trích cách Thủ tướng Anh Theresa May thương lượng Brexit. Ông cho rằng bà May quá "nhẹ tay" và điều này có thể "gây tác dụng ngược". Theo ông, Mỹ gặp quá nhiều khó khăn trong việc thương thảo với EU và thậm chí đang siết chặt thương mại với EU vì "họ không đối xử công bằng với Mỹ".

Trong khi đó, bà May lại đang hy vọng chuyến thăm của ông Trump tới Anh sẽ thúc đẩy quan hệ thân thiết Anh - Mỹ và góp phần thiết lập thỏa thuận thương mại tự do trong tương lai.

Thủ tướng May khẳng định, đối với Anh, “không có khối liên minh nào vững mạnh hơn mối quan hệ đặc biệt với Mỹ và sẽ không có đồng minh nào quan trọng hơn Mỹ trong những năm tới”.

Để phản đối ông Trump, người Anh đã thả hình nộm "em bé Trump giận dữ" trong lúc ông có chuyến thăm London. Ảnh: Reuters.

Hai lãnh đạo đã dùng bữa tối trang trọng tại Cung điện Blenheim tối 12/7. Tại đây, tổng thống Mỹ và thủ tướng Anh đã bàn về thỏa thuận thương mại có thể đặt ra giữa hai bên hậu Brexit.

Tuy nhiên, bài phỏng vấn của ông Trump đã đặt bà May vào thế bị động. Không những thế, Business Insider nhận định phát ngôn can thiệp vào chuyện chính trị của Anh có thể dẫn đến khủng hoảng hoặc khiến Thủ tướng Theresa May gặp rắc rối với vấn đề Brexit.

Chuyến thăm Anh của ông Trump diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi ông quở trách Đức và các nước châu Âu vì không đầu tư đủ cho quốc phòng, đồng thời công kích nước Đức tự đặt mình vào vị thế "bị kiểm soát toàn diện" và "trở thành con tin" của Nga thông qua hợp tác dầu khí.

Hình nộm 'em bé Trump giận dữ' sẵn sàng bay trên bầu trời London Phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dân Anh sẽ xuống đường biểu tình và thả bóng bay mô phỏng hình ảnh ông khi ông tới thăm nước này vào ngày 13/7.