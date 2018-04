Trump cáo buộc Nga, Trung 'phá giá tiền tệ'

Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc phá giá đồng tiền giữa lúc quan hệ giữa Mỹ với cả hai nước đều đang căng thẳng.

"Nga và Trung Quốc đang chơi trò phá giá tiền tệ trong khi Mỹ vẫn tiếp tục tăng lãi suất. Không thể chấp nhận được", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 16/4.

Theo Reuters, dòng tweet của Trump đề cập đến điều mà ông xem là những bất lợi không công bằng trong giao thương: Nếu đồng tiền của một nước bị tác động để có giá trị thấp hơn, hàng xuất khẩu của nước này trở nên cạnh tranh hơn. Trong khi đó, mức lãi suất cao của Mỹ thường sẽ làm tăng giá đồng USD, khiến hàng xuất khẩu Mỹ trở nên đắt đỏ.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc phá giá đồng tiền. Ảnh minh họa: Reuters.

Phát biểu gây chú ý trong bối cảnh ông Trump đã đẩy cao nguy cơ chiến tranh thương mại với Bắc Kinh sau những đe dọa về việc áp đặt thuế nhập khẩu trị giá cả trăm tỷ USD nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Cùng lúc, quan hệ giữa Washington và Moscow đang "tệ hơn cả Chiến tranh Lạnh", sau vụ không kích của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào Syria.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói Trung Quốc đã được đưa vào danh sách theo dõi của Bộ Tài chính Mỹ vì có thể đã và đang thực hiện chính sách thao túng tiền tệ. Điều này trái với một báo cáo được công khai của bộ này trước đó.

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền hồi tháng 1/2017, đồng USD đã yếu đi về căn bản so với hầu hết đồng tiền, bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, cũng như đồng ruble của Nga (cho đến khi Washington áp đặt cấm vận với Moscow những tuần qua).

Đồng USD đã sụt giảm giá trị so với đồng nhân dân tệ từ khi ông Trump nắm quyền. Ảnh minh họa: Reuters.

So với đồng nhân dân tệ, giá trị đồng USD đã giảm 8,6% tính từ ngày 20/1/2017, trong khi so với đồng ruble, đồng tiền của Mỹ tăng 4,5% giá trị. Tuy nhiên, trước khi Mỹ ban hành lệnh trừng phạt với các nhà tài phiệt Nga hồi đầu tháng, đồng USD đã sụt giảm gần 4% giá trị so với đồng ruble.

Tính tổng quát, chỉ số đồng USD, đại lượng thể hiện giá trị của đồng tiền Mỹ so với toàn bộ đồng tiền của các đối tác thương mại lớn, đã sụt giảm 11,2% kể từ khi ông Trump thành tổng thống.

Trong một báo cáo hôm 13/4, Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa không nêu đích danh đối tác thương mại lớn nào của Mỹ là thế lực thao túng tiền tệ. Báo cáo cũng không đề cập đến những lời đe dọa áp thuế với hàng hóa Trung Quốc của ông Trump.