Trung úy công an trộm 5 khẩu súng bán lấy tiền trả nợ

Một trung úy công an ở Đắk Lắk trộm 5 khẩu súng quân dụng của đơn vị rồi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Chiều 3/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Chiến, cán bộ Công an huyện Krông Bông, để làm rõ hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, tháng 2/2017, Nguyễn Minh Chiến trong lúc trực đơn vị đã vào kho vũ khí của công an huyện. Chiến lấy 2 khẩu K59, 1 khẩu CZ75, 1 khẩu K54 và đạn của các loại súng này.

Sau khi lấy được súng, cán bộ này mang bán cho vợ chồng Võ Trần Duy (ngụ TP Buôn Ma Thuột) với giá 130 triệu đồng. Chiến lấy tiền trả nợ cho vợ của Duy.

Chưa dừng ở đó, khoảng tháng 10/2017, Chiến tiếp tục đột nhập kho vũ khí của cơ quan, lấy trộm 1 khẩu CZ83 và đạn, rồi thông qua Nguyễn Vĩnh Đủ (người quen của Chiến - hiện chưa xác định được nhân thân) bán với giá 25 triệu đồng. Số tiền này Chiến sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua điều tra ban đầu, Võ Trần Duy thừa nhận từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, người này đã mua của Chiến 5 khẩu súng khác nhau, rồi cất giấu trong két sắt tại TP Buôn Ma Thuột, với mục đích sưu tầm.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông, Chiến mang hàm trung úy, hiện công tác tại Đội kỹ thuật hình sự (Công an huyện Krông Bông).

"Công an tỉnh đang điều tra vụ việc nên đơn vị đang chờ kết quả rồi tiến hành kỷ luật những cán bộ liên quan", vị này nói thêm.

Công an huyện Krông Bông, nơi Chiến công tác. Ảnh: Google Maps.