'Trung uý Phước cầm súng đánh vào má trái của Hải làm súng nổ'

Tạm giữ nghi can CSGT cầm súng gây chết người ở Biên Hòa

Sau khi cầm súng gây nổ, làm chết người, nghi can là CSGT (39 tuổi) đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Cơ quan công an đang tìm khẩu súng để phục vụ điều tra.