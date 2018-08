Trước cầu Vàng, công trình nào ở Việt Nam từng gây ấn tượng quốc tế?

Bitexco Financial Tower (TP.HCM): Tòa nhà 68 tầng, cao 262 m này từng là biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng, hiện đại của TP.HCM. Công trình lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng búp sen, loài hoa mang hồn dân tộc Việt. Cùng với nhiều công trình nổi tiếng khác, Bitexco Financial Tower thuộc top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thập kỷ, theo bình chọn của Hội đồng Nhà cao tầng thế giới - Council of Tall Buildings (Mỹ). Ảnh: ArchDaily.