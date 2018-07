Trước thềm kết hôn, Justin Bieber chuẩn bị tung siêu phẩm mùa hè

Hơn một năm sau hợp tác thành công với hit "I'm the one", DJ Khaled và Justin Bieber tái xuất. Dự án hứa hẹn trở thành siêu phẩm mùa hè.

Trong show truyền hình Conan mới đây, DJ Khaled đã tiết lộ về sự tái hợp với Justin Bieber trong dự án mới. Ca khúc hứa hẹn đem lại tinh thần sôi động của mùa hè.

Lần gần nhất Justin Bieber và DJ Khaled "song kiếm hợp bích" là hit I'm the one nằm trong album Grateful của DJ người Mỹ. Ca khúc ngay từ tuần ra mắt đã chễm trệ ở vị trí No.1 của bảng xếp hạng Billboard 100.

Theo đó, Justin Bieber là nam nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất tới nay có hai ca khúc ra mắt ở vị trí No.1. Ca khúc còn lại là What do you mean phát hành năm 2015. Britney Spears và Mariah Carey là hai nghệ sĩ đang nắm giữ kỷ lục này với mỗi người 3 lần debut đầu bảng Billboard.

Justin Bieber là nhân tố đem lại thành công cho hit I'm the One.

I'm the one từng nhận đề cử Video hip hop xuất sắc trong lễ trao giải thường niên MTV Music Awards. Với danh tiếng sẵn có, người hâm mộ tỏ ra hào hứng với màn tái xuất của cặp đôi nghệ sĩ.

Năm 2009, Khaled trở thành giám đốc hãng đĩa Def Jam South cũng như làm sáng lập viên và CEO của hãng We the Best Music Group. Từ đó, trong các sản phẩm của mình, anh thường ghi dấu bằng đoạn giọng: "We the Best Music".

DJ Khaled chia sẻ trên truyền hình: "Tôi có một bài hát sắp ra mắt cùng với Justin Bieber. Bên cạnh đó, một vài người bạn thân thiết của tôi cũng sẽ góp giọng".

Sản phẩm âm nhạc mới của DJ Khaled cũng có sự góp mặt của bạn bè thân thiết.

Được biết, DJ 42 tuổi đang trong quá trình sản xuất MV cho hit mới. Quavo và Chance the Rapper cũng trở lại sau lần hợp tác trong I'm the one. Ca khúc mới dự kiến nằm trong album thứ 11 của Khaled có tên Father of Asahd.

Lý giải về tựa đề của album, DJ Khaled cho biết Asahd, con trai ông là người đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất dự án lần này. Chủ nhân hit I'm the one cũng bày tỏ sự hào hứng mạnh mẽ với sản phẩm sắp tới. Hiện tại, ngày ra mắt cũng như tên gọi của dự án chưa được tiết lộ.