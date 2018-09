Trước tuổi 25, hãy cùng bạn thân check-in hết những điểm này

Hội An (Quảng Nam): Đặt chân đến miền Trung yêu dấu nhất định không thể bỏ qua Hội An. Địa danh này sở hữu những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Hội An qua thời gian vẫn giữ gìn và bảo tồn được những vẻ đẹp cổ kính của một đô thị sầm uất từ thế kỷ 18. Ảnh: Sơn Đoàn.