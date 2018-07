Trưởng công an xã tử vong khi đi câu cá

Trưởng công an xã Triệu Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đi câu cá rồi mất tích. Thi thể ông này được tìm thấy dưới hồ nước.

Chiều 14/7, ông Hà Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Triệu Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Lê An Dương (32 tuổi), Trưởng công an xã này.

Hồ nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quỳnh An.

Theo một số người dân chứng kiến, sáng cùng ngày, họ thấy ông Dương đến một hồ nước trên địa bàn xã để câu cá rồi mất tích.

Đến 10h cùng ngày, thi thể ông Dương được tìm thấy cách bờ khoảng 15 m.

Theo nhận định ban đầu, có thể do ông Dương lội xuống hồ nước để thả câu rồi không may bị trượt chân xuống hố nước sâu. Do không biết bơi nên ông này đã bị đuối nước tử vong.

Ông Dương đã lập gia đình, có hai con nhỏ.

Vị trí xã Triệu Thành - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.