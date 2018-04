Trưởng thôn trả lại quà hỗ trợ bão lụt vì trao nhầm

Vị trưởng thôn đã đứng ra xin lỗi, nhận mình sai trong việc phân phát quà hỗ trợ bão lụt của người dân.

Người dân bức xúc vì không được nhận quà Các hộ dân cho rằng có sự bất minh khi số quà đáng ra của họ được nhận lại vào tay người khác.

Chiều 11/4, Trưởng thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã trả lại 13 suất quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do bão, lụt do trao nhầm trước đó. Người đứng ra trao là bà Cao Thị Diệu An, trưởng thôn Thành Phát.

Theo người dân, sau cơn bão hồi tháng 12/2017, một ngân hàng có chi nhánh tại Khánh Hòa hỗ trợ 28 suất quà cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 15 kg gạo. Sau đó, người dân phát hiện chỉ 15 hộ được nhận quà, 13 suất còn lại không biết đi đâu.

Bà Cao Thị Diệu An đứng ra xin lỗi người dân. Ảnh: An Bình.

Bức xúc, 13 hộ dân còn lại làm đơn gửi UBND xã Phước Đồng, cho rằng chủ tịch thôn lợi dụng chức vụ, ăn chặn quà hỗ trợ của mình.

Vào cuộc xác minh, UBND xã Phước Đồng kết luận, phản ánh của người dân về thất thoát quà là chính xác. Còn vấn đề trưởng thôn Thành Phát lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi quà hỗ trợ là không có căn cứ.

Tại buổi làm việc chiều 11/4, bà Cao Thị Diệu An đứng ra xin lỗi người dân và nhận trách nhiệm về mình.

Tuy nhiên, vị trưởng thôn cho rằng, lỗi của bà là đã tự ý thay đổi đối tượng nhận quà không đúng theo danh sách họp xét đã thống nhất trước đó. Bà không ăn chặn hay tư lợi gì từ các suất quà đó.

“Nay tôi nhận lỗi và xin trả lại 13 suất quà cho các hộ chưa được nhận theo đúng danh sách”, bà An nói.

Theo UBND xã Phước Đồng, sau sự việc, xã sẽ yêu cầu Ban công tác mặt trận và trưởng thôn Thành Phát nghiêm túc kiểm điểm. Sau đó sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật.