Truy bắt nghi can giết hai người ở đất Cảng

Sau khi sát hại anh trai tại nhà riêng, Hiếu tiếp tục tìm mẹ nuôi của nạn nhân ra tay giết bà này. Cảnh sát đã tung lực lượng truy bắt nghi can 35 tuổi.

Trưa 27/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hải Phòng cùng Công an quận Lê Chân, Hồng Bàng tổ chức truy bắt Đàm Văn Hiếu (35 tuổi) ở quận Lê Chân. Hiếu được xác định là nghi can liên quan vụ án khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh Đàm Văn Thắng (37 tuổi, anh ruột của Hiếu) và bà Hoàng Ngọc Bích (58 tuổi, mẹ nuôi của anh Thắng).

Cơ quan chức năng có mặt ở khu vực nhà của Hiếu. Ảnh: Tùng Chi.

Theo cơ quan công an, khoảng 5h cùng ngày, tại nhà riêng ở đường Chợ Hàng, Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai mặc cho người mẹ kêu khóc van xin. Sau khi gây án, Hiếu lên xe máy bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau khi án mạng xảy ra, tại một căn nhà ở đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, cũng xảy ra một vụ giết người.

Theo nhân chứng, nghe tiếng gọi tên, bà Bích ra mở cửa. Bà bất ngờ bị người đàn ông đâm nhiều nhát dao. Nạn nhân chạy vào giữa nhà thì ngã gục và tử vong.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nghi can của 2 vụ giết người là Đàm Văn Hiếu.

Theo nguồn tin của Zing.vn, Hiếu mâu thuẫn với anh ruột và mẹ đẻ, vì cho rằng hai người thân của mình quá tin tưởng bà Bích.