Truy bắt nghi can sát hại 2 cha con lúc sẩm tối

Thi thể 2 cha con ông Bé được người dân phát hiện ở gần nhà. Công an tỉnh Hưng Yên đã khoanh vùng nghi can để truy bắt.

Ngày 14/5, đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho Zing.vn biết lực lượng chức năng đang truy bắt nghi can sát hại 2 người ở xã An Viên.

Cảnh sát xác định nghi can là người địa phương. Công an huyện cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc.

Theo lãnh đạo xã An Viên, chiều muộn một ngày trước, anh Nguyễn Văn Miên (49 tuổi) đến tụ tập tại nhà người hàng xóm ở cùng thôn Nội. Tại đây, người đàn ông xảy ra xô xát với nhóm khác dẫn đến bị đánh. Sau cuộc ẩu đả, anh Miên tử vong với nhiều thương tích.

Hay tin con trai thiệt mạng, ông Bé (72 tuổi) lập tức đi tìm. Gần một giờ sau, nhân chứng phát hiện ông lão đã tử vong do bị đánh, gần nơi thi thể người con.