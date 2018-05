Truy tặng bằng khen cho 'hiệp sĩ' trong vụ trộm xe SH ở Sài Gòn

Tỉnh Đồng Nai truy tặng bằng khen cho "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, người tử vong trong lúc dũng cảm bắt trộm ở TP.HCM.

Ngày 16/5, Ban thi đua, khen thưởng Đồng Nai đã đến viếng “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho “hiệp sĩ” vì đã có thành tích dũng cảm bắt cướp tại TP.HCM, bảo vệ tài sản nhân dân.

Người thân "hiệp sĩ" Nam đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.A.

Tại gia đình “hiệp sĩ”, bà Vy Vũ Hồng, Phó trưởng ban thi đua, khen thưởng Đồng Nai, đã chia buồn với thân nhân và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát.

Sáng cùng ngày, lễ tang “hiệp sĩ” Nam được cử hành ở xã Sông Trầu. Tại đây, lãnh đạo xã Sông Trầu, cán bộ tỉnh Đồng Nai, TP.HCM cùng hàng trăm người dân đã có mặt đưa tiễn anh Nam về nơi an nghỉ.

Một ngày trước, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đến viếng đám tang và thăm hỏi, động viên gia đình.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao cho người thân “hiệp sĩ” số tiền 50 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đóng góp.

"Hiệp sĩ" Nam tử vong khi bị nhóm cướp chống trả. Ảnh: N.A.

Trước đó, lúc hơn 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, nhóm trộm xuất hiện, bẻ khoá xe.

Trong lúc nhóm trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm "hiệp sĩ" khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Kẻ gian bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định). Trong đó, anh Nam là người chuẩn bị cưới vợ, còn anh Thôi đã chia tay vợ, có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn biến vụ 2 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn bị băng trộm đâm thiệt mạng Tối 13/5, một nhóm trộm xuất hiện bẻ khóa xe SH của anh Phương. Nhóm "hiệp sĩ" gồm 6 người truy cản thì bị băng gây án dùng hung khí tấn công khiến 2 người tử vong tại chỗ.