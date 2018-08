Truy tìm 2 nghi can trộm chó dùng súng bắn người truy đuổi

Người dân phát hiện hai thanh niên nghi trộm chó nên hô hoán, truy đuổi. Lúc này, 2 nghi can quay lại dùng súng tự chế bắn trả, làm một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13/8, Công an phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đang điều tra vụ nghi can trộm chó bắn người truy đuổi.

Anh Nguyễn Lộc C. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Khánh Đăng.

Chiều một ngày trước, người dân tập thể dục phát hiện hai người đàn ông đi xe máy, mang theo các dụng cụ bắt chó và bao tải nghi đựng 2 xác chó nên hô hoán, truy đuổi.

2 nghi can chạy một đoạn thì quay lại dùng súng tự chế bắn trả, làm anh Nguyễn Lộc C. (trú địa phương) bị thương ở đùi, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, 2 nghi can rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các nhân chứng, lập biên bản, thu giữ đầu đạn để phục vụ điều tra.

Địa điểm xảy ra sự việc có gắn camera an ninh, toàn bộ hình ảnh đã được cơ quan chức năng thu thập để truy tìm nghi can.