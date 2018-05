Truy tìm cô gái lột áo 'tình địch' khi đánh ghen

Sau khi đấm đá cô gái ở trong phòng, Mỹ Anh lột áo "tình địch" rồi nắm tóc nạn nhân để lôi ngược ra ngoài nhà trọ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trao đổi với Zing.vn chiều 13/5, ông Trần Tuấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường 7, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), cho biết công an sở tại đang phối hợp với lực lượng chức năng ở phường 9 để truy tìm Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi, ở đường Mạc Đỉnh Chi, TP Sóc Trăng) để làm rõ dấu hiệu Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích. Sau khi đánh ghen, nghi can đã trốn khỏi địa phương.

Theo ông Nghĩa, vụ việc xảy ra ngày 4/5 tại một nhà trọ ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, TP Sóc Trăng. Khi đó, Phi (tên đã thay đổi, 19 tuổi, ngụ xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên) đang ở trong phòng trọ với một nhóm bạn (có chồng của Mỹ Anh) thì gần chục người đến gõ cửa.

Một người tên Bình mở cửa thì đám đông xông vào khống chế Phi và chồng Mỹ Anh. Cô gái này xông vào đấm, đá túi bụi vào bụng, mặt, đầu... của Phi khiến nạn nhân chảy máu mũi.

HÌnh ảnh Mỹ Anh đánh ghen được cắt từ clip.

Chưa dừng lại, Mỹ Anh còn được cho là lột áo "tình địch" rồi nắm tóc nạn nhân lôi ngược ra ngoài phòng trước sự chứng kiến của nhiều người. Thấy có nhiều người dùng điện thoại quay clip chỉ còn một mảnh vải nhỏ che thân, Phi gào khóc và kêu cứu mọi người thì một lúc sau Mỹ Anh với nhóm bạn mới bỏ đi.

Trong đơn tố cáo của chị Võ Phi Yến (27 tuổi, chị ruột Phi) gửi cơ quan điều tra thì sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã nhập viện điều trị gần một tuần. Sau khi xuất viện, Phi vẫn thường xuyên nói nhảm và thường giật mình hoảng hốt khi ngủ.

"Bị đánh và lột áo, em tôi không còn mảnh vải che thân nên Phi xấu hổ với nhiều người. Bà Mỹ Anh xúc phạm nhân phẩm, danh dự của em tôi một cách nghiêm trọng. Bà ấy nắm tóc Phi lôi ra đường là xem thường pháp luật", chị Yến nêu trong đơn tố cáo.

Theo bà Kiều Oanh (mẹ Phi), sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an phường 7 đã viết giấy giới thiệu cho bà để liên hệ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng làm thủ tục giám định thương tích cho Phi. Hiện, cô gái này được người mẹ gửi ở trọ cùng một người họ hàng ở đường Sương Nguyệt Anh, TP Sóc Trăng.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết hành vi của bà Mỹ Anh có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác vì lột áo nạn nhân và lôi ra ngoài phòng trọ trước sự chứng kiến của nhiều người. Còn việc chị Phi bị thương tích do nghi can gây ra, nếu có đơn tố cáo của nạn nhân thì cơ quan công an phải vào cuộc để trưng cầu giám định thương tích làm căn cứ xử lý vụ việc theo pháp luật.