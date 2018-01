TT Putin và Chính Thống giáo toàn thế giới bắt đầu lễ Giáng sinh

Giáo trượng Theophilos III của Nhà thờ Chính Thống giáo Bethlehem tham gia buổi lễ Giáng sinh trên đường phố tại Bờ Tây. Tại vùng đất đang nóng bỏng xung đột, ông kêu gọi các cộng đồng gạt bỏ thù hận và chung sống hòa bình. Trong ngày 6/1, một cuộc biểu tình đã nổ ra khi người Arab phản đối nghi lễ Giáng sinh do Giáo trượng Theophilos III tổ chức. Lực lượng an ninh Palestine đã phải can thiệp ngăn dòng người biểu tình.