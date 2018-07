TT Trump khuyên bà May khởi kiện EU

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên London nên khởi kiện EU, thay vì bắt đầu các cuộc đàm phán, nhằm đạt được một thỏa thuận Brexit có lợi.

"Ông ấy khuyên tôi lẽ ra nên kiện EU, thay vì bắt đầu các cuộc đàm phán", BBC dẫn lời Thủ tướng May phát biểu ngày 15/7. Mặc dù vậy, nay khi đàm phán đã khởi động, Tổng thống Trump cũng khuyên bà May chớ nên rời bỏ tiến trình này bởi có nguy cơ đưa nước Anh vào bế tắc.

Nhận xét về lời khuyên của Tổng thống Trump, nữ thủ tướng Anh cho biết ông Trump đã đưa ra một ý tưởng rất "quyết liệt". Bà May nói London sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán với EU nhằm đạt được một thỏa thuận Brexit có lợi nhất cho nước Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May trả lời BBC hôm 15/7. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích Thủ tướng May vì không nghe theo lời khuyên của Washington về tiến trình Brexit, đồng thời chỉ trích kế hoạch Brexit mà London đang theo đuổi.

Ông Trump sau đó hạ giọng trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng May hôm 14/7 và nói ông thông cảm với lý do London từ chối làm theo lời khuyên của Washington.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 14/7, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Anh có thể đạt được một thỏa thuận thương mại "tuyệt vời" sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo chung hôm 14/7. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch Brexit do chính phủ của Thủ tướng Theresa May xây dựng được công bố hôm 12/7 và gặp nhiều chỉ trích từ phe đối lập tại Anh. Thủ tướng May khẳng định kế hoạch này sẽ có lợi cho Anh, tạo điều kiện cho đảo quốc này ký hiệp định thương mại riêng rẽ với các đối tác khác, chấm dứt tự do đi lại của người nước ngoài vào Anh cũng như hủy bỏ thẩm quyền của Tòa án Công lý châu Âu đối với London.

Tổng thống Trump hôm 13/7 tuyên bố kế hoạch Brexit của bà May sẽ "giết chết" thỏa thuận thương mại giữa Anh và Mỹ. Chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lại khẳng định khả năng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh là hoàn toàn khả thi.

