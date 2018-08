Từ một gã hề, Tom Cruise trở lại vị thế siêu sao như thế nào?

Năm 2006, tưởng như sự nghiệp lừng lẫy của Tom Cruise tại đã bị chôn vùi vì những trò lố của chính anh. Nhưng những nỗ lực phi thường đã giúp anh tìm lại vinh quang.

Trailer phim 'Mission Impossible: Fallout' Phần thứ 6 trong loạt phim nổi tiếng về điệp viên Ethan Hunt do Tom Cruise đóng vai chính và làm nhà sản xuất.

Những ngày này, bom tấn Mission: Impossible - Fallout đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Tác phẩm của Tom Cruise được giới phê bình khen ngợi nồng nhiệt, đạt điểm số tới 97% trên trang Rotten Tomatoes, thậm chí được nhiều chuyên gia đánh giá là bộ phim hành động hay nhất của thế kỷ 21, sánh ngang với Mad Max: Fury Road (2015).

Cả Hollywood phải ngả mũ trước Cruise. Không ai hiểu nổi ngôi sao 56 tuổi ấy lấy đâu ra năng lượng và sự quyết tâm để thực hiện hàng loạt cảnh quay cực kỳ mạo hiểm mà đa số diễn viên ở Hollywood phải lắc đầu lè lưỡi. “Siêu sao điện ảnh đích thực cuối cùng của Hollywood”, người ta ca ngợi anh như vậy.

Nhân dịp Cruise một lần nữa trở lại đỉnh cao, mọi người mới nhớ lại rằng gần 12 năm trước, tưởng như sự nghiệp của anh đã bị chôn vùi hoàn toàn. Cách anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tìm lại hào quang một lần nữa khiến Hollywood cúi đầu kính phục.

Tháng 8/2006, Tom Cruise trượt xuống đáy sâu của sự nghiệp tại Hollywood. Ông Summer Redstone, - chủ tịch tập đoàn Viacom (công ty mẹ của Paramount Pictures) - mô tả nam diễn viên Top Gun “tự sát nghề nghiệp” và khiến công ty tiêu tốn tiền bạc. “Đối với Paramount, những hành động của anh ta trong thời gian qua là không thể chấp nhận được”, ông Redstone nhấn mạnh.

Trở thành gã hề với trò nhảy chồm chồm trên ghế sofa

Đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất của Cruise trong suốt 35 năm hoạt động tại Hollywood. Khi đó, anh 44 tuổi, là ngôi sao số một ở kinh đô điện ảnh Mỹ với tổng doanh thu từ các bộ phim lên đến 1,5 tỷ USD. Nhưng hãng phim mà anh gắn bó suốt 14 năm đã quyết định đá anh ra đường một cách không thương tiếc.

Tranh biếm họa cảnh Tom Cruise nhảy chồm chồm trên ghế sofa của Oprah Winfrey. Ảnh: The Ringer.

Sự sụp đổ của Cruise bắt đầu vào tháng 3/2004, khi anh sa thải người quản lý truyền thông giàu kinh nghiệm Pat Kingsley. Bà Kingsley nổi tiếng là người bảo vệ quyết liệt hình ảnh của thân chủ. “Bà ấy luôn tìm mọi cách ngăn chặn hình ảnh của Cruise xuất hiện trên báo lá cải”, nhà phê bình điện ảnh Amy Nicholson viết trên LA Weekly năm 2014.

Tháng 5/2005, Cruise nhận lời tham gia talkshow của “nữ hoàng truyền thông Mỹ” Oprah Winfrey để quảng bá cho bom tấn War of the Worlds. Trong cuộc trò chuyện, Oprah nhắc đến người yêu mới của Cruise là nữ diễn viên Katie Holmes. Người đàn ông 43 tuổi bỗng dưng biến thành một đứa trẻ, nhảy chồm chồm trên ghế sofa, khiến Oprah ngỡ ngàng.

Đoạn video quay cảnh Cruise phấn khích lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Internet và anh trở thành đối tượng bị chế diễu, cười chê. Tệ hơn nữa, một tháng sau, Cruise xuất hiện trên show truyền hình Today vẫn để quảng bá cho War of the Worlds và lại gây tranh cãi. Khi MC Matt Lauer hỏi Cruise về Khoa luận giáo (Scientology), anh trở nên cáu kỉnh và có những phản ứng tiêu cực.

Khoa luận giáo là một giáo phái gây rất nhiều tranh cãi tại Mỹ và ồn ào với Matt Lauer càng khiến danh tiếng của Cruise bị tổn hại. Điều đáng nói là sau khi sa thải Kingsley, Cruise Cruise tuyển người thay thế là Lee Anne DeVette, một thành viên Khoa luận giáo. Đứng trước cơn bão truyền thông, đội ngũ quản lý hình ảnh mới của Cruise không biết cách xoay sở và để anh “chết chìm”.

Với nội dung hấp dẫn và kỹ xảo hoành tráng, War of the Worlds vẫn ăn khách và đạt tổng doanh thu toàn cầu gần 600 triệu USD. Tuy nhiên, đó là bộ phim cuối cùng của Cruise bán được hơn 500 triệu USD tiền vé trong quãng thời gian 2005-2010. Những ồn ào tiêu cực bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của anh.

Đây là hình ảnh biểu tượng cho nhiệt huyết với điện ảnh của Tom Cruise. Trong Ghost Protocol, anh tự thực hiện cảnh trèo tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa mà không cần diễn viên đóng thế.

Nói một cách đơn giản, rất nhiều khán giả Mỹ coi Cruise là một gã hề và bắt đầu ngán ngẩm những bộ phim anh đóng. Mission: Impossible III ra mắt tháng 5/2006 chỉ đạt doanh thu 397,8 triệu USD. Thất bại này là giọt nước tràn ly đối với Paramount, và kết quả là anh bị đá ra đường. Lions for Lambs ra sau đó một năm còn thảm hại hơn khi chỉ thu về vỏn vẹn 63,2 triệu USD.

Thay đổi để tìm lại vinh quang

Tưởng như mọi thứ đã kết thúc với Cruise, nhưng anh là người không chấp nhận thất bại. Theo The Ringer, Cruise tuyển một người quản lý truyền thông có kinh nghiệm hơn và hạn chế lên tiếng về Khoa luận giáo. Anh đưa công ty sản xuất phim của mình tới MGM và mua cổ phần của hãng phim nổi tiếng United Artists.

Năm 2008, Cruise vào một vai phụ trong phim hài Tropic Thunder của Ben Stiller, đánh dấu sự trở lại với Paramount. Lần đầu tiên Cruise đảm nhận một vai hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước đây của anh. Đó là một gã sản xuất phim béo ị, đầu hói, mồm miệng luôn phun ra những lời tục tĩu. Đây được đánh giá là một trong những vai diễn hay nhất của Cruise trong nhiều năm, và giúp anh lấy lại cảm tình của khán giả.

Năm 2010, có tin Cruise sẽ tham gia vào Mission: Impossible - Ghost Protocol, nhưng đó sẽ là một cú hích mới của loạt phim Điệp vụ bất khả thi, và điệp viên Ethan Hunt của Cruise sẽ không đóng vai chính, nhường ánh hào quang cho ngôi sao mới Jeremy Renner.

Nhưng Cruise không chấp nhận từ bỏ vai diễn biểu tượng của anh. Với Ghost Protocol, Cruise liều lĩnh tự mình thực hiện hàng loạt cảnh quay đầy mạo hiểm, đáng nhớ nhất là cảnh trèo tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai. Ghost Protocol được giới phê bình đánh giá cao và đạt doanh thu gần 700 triệu USD.

Tom Cruise tiếp tục thực hiện những cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible - Fallout.

Cruise đã thực sự quay trở lại, dù anh vẫn còn gặp nhiều thử thách. Các phim hành động Knight and Day (2010) và Jack Reacher (2012-2016) không thực sự thành công, trong khi phim viễn tưởng Edge of Tomorrow (2014) rất xuất sắc lại không thu hút khán giả. Và The Mummy (2017) là một thất bại thảm hại, khiến kế hoạch xây dựng Vũ trụ Đen tối của Universal sụp đổ.

Nhưng anh luôn biết cách tỏa sáng trong loạt phim Mission: Impossible. Phần kế tiếp Rogue Nation lại là một chiến thắng lớn với doanh thu hơn 680 triệu USD, đặc biệt đáng nhớ với cảnh Cruise bám vào cửa máy bay khi nó cất cánh.

Và giờ đây Fallout một lần nữa khẳng định vị thế người hùng hành động của Cruise dù anh đã bước sang tuổi 56. Thậm chí một số nhà phê bình còn cho rằng Tom Cruise tuổi U60 còn xuất sắc và hấp dẫn hơn Tom Cruise thời tuổi trẻ. Đó có lẽ là sự tôn vinh không thể đáng khích lệ hơn dành cho anh.

Ở Hollywood, nơi mỗi năm có hàng nghìn nam thanh nữ tú giàu tham vọng đến thử sức với giấc mơ trở thành ngôi sao, việc bước lên đỉnh cao là cực kỳ khó khăn. Nhưng lên đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu, không nản chí, nỗ lực làm mới bản thân và dần thoát khỏi hố sâu đó, một lần nữa trở lại vị thế siêu sao là một phép màu.

Có lẽ chỉ một con người phi thường như Tom Cruise mới làm được điều đó.