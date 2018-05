Tướng công an bắt tên cướp tại nhà con gái, giải cứu nhiều con tin

Bị tên cướp khống chế qua 2 chiếc điện thoại nhưng nạn nhân vẫn nhanh trí ghi lại danh tính, số điện thoại của bố mình là thiếu tướng công an để nhờ nhân viên ngân hàng giúp đỡ.

Sau một ngày bị kẻ lạ đột nhập vào nhà dùng hung khí khống chế để cướp tài sản, bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi), người giúp việc cho gia đình chị Trần Hồng Quy ở đường Tôn Thất Thuyết, khu dân cư Sông Đà (TP Hà Tĩnh) vẫn chưa hết sợ.

Nằm điều trị vết thương ở tại tại bệnh viện do tên cướp gây ra, bà Thuận nói đến nay vẫn chưa ổn định lại được tinh thần vì bị kẻ xấu uy hiếp suốt nhiều giờ.

Người giúp việc kể phút bị tên cướp khống chế, dọa giết suốt nhiều giờ. Ảnh: Phan Hoài.

Tên cướp yêu cầu chi 1 tỷ

Theo lời kể của người giúp việc, khoảng 5h20 ngày 9/5, bà thức dậy rồi đi từ tầng hai xuống tầng một để giặt quần áo. Vừa mở cửa phụ, bà bất ngờ bị một người bịt kín mặt, dùng dao khống chế.

"Quá hoảng sợ, tôi la lên thì bị tên này dùng dao cắt trúng gân tay trái rồi kề dao ngang cổ dọa sẽ giết nếu còn la. Sợ hắn làm liều nên tôi đành im lặng", bà Thuận nói.

Khi kẻ bịt mặt hỏi tiền vàng để đâu, bà Thuận nói bản thân bà chỉ là người giúp việc. Ngay sau đó hắn dùng dây thừng mang theo trói chặt tay bà và yêu cầu dẫn lên phòng ngủ của bà chủ nhà.

Do bị khống chế, người giúp việc chấp nhận làm theo lời đề nghị của tên cướp. Ép nạn nhân gọi cửa của chủ nhà ở tầng 2 không có kết quả, gã trai đạp mạnh cửa xông vào.

"Hắn dùng dao khống chế rồi trói chặt tay cô chủ. Thấy 2 đứa trẻ còn nhỏ nên hắn không làm gì, chỉ yêu cầu chủ nhà không được kêu lên, nếu không sẽ giết", lời bà Thuận.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phan Hoài.

Chừng một giờ bị khống chế, tên cướp luôn yêu cầu giữ im lặng và nói chủ nhà đưa tiền cho hắn. Lúc đang trao đổi, bất ngờ dưới cổng có tiếng gọi cửa của bố mẹ chồng chủ nhà.

Không thấy ai lên tiếng, lại thấy có máu ở tầng 1, nghi chuyện chẳng lành nên bố mẹ chồng chị Quy chạy lên. Họ cũng bị tên cướp khống chế, trói chặt tay và yêu cầu ngồi vào góc phòng.

Một lúc sau, hắn cởi trói cho chị Quy yêu cầu chủ nhà mở két đưa toàn bộ tài sản cho hắn.

“Hắn bịt kín mặt, chỉ để lộ hai con mắt nên không ai nhìn rõ. Cô Quy mở khóa rồi lấy xấp tiền khoảng gần 100 triệu cho hắn. Nhưng hắn bảo bị bệnh tim và cần 1 tỷ để điều trị rồi ép cô chủ ra ngân hàng rút tiền, nếu không sẽ giết cả gia đình”, người giúp việc nhớ lại.

Tên cướp bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam.

Nạn nhân là con gái của thiếu tướng công an

Sợ tên cướp làm liều, chị Quy đồng ý và cầm sổ tiết kiệm ra khỏi nhà rút tiền cho hắn. Trước khi để chủ nhà đi, tên cướp gắn hai chiếc điện thoại vào người gia chủ để giám sát qua Facetime và yêu cầu chị luôn mở máy, không được báo công an nếu không sẽ ra tay với hai cậu con trai và những người khác.

Theo lời bà Thuận, khoảng 7h30, trong lúc chờ chị Quy mang tiền trở về, hắn kéo rèm cửa thì thấy 3 người đàn ông đứng trước cửa nhà. Nghĩ bị phát hiện, tên cướp cởi trói cho bà và yêu cầu xuống nói những người ở dưới rời đi.

"Xuống dưới, tôi thấy ông Trường (bố ruột chị Quy) và hai cậu thanh niên khác đi cùng. Tôi chỉ kịp nói với họ tên cướp đang khống chế bố mẹ chồng chủ nhà và hai cháu bé trên lầu. Nói xong tôi vội quay vào nhà" bà Thanh nói.

Gần một giờ sau, khi tên cướp đang ép bố mẹ chồng chủ nhà vào ngồi trong nhà tắm, bất ngờ ông Trường cùng hai thanh niên xuất hiện, khống chế tên cướp, vật ngã hắn xuống nền nhà để giải cứu mọi người.

Sáng 10/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ kẻ đột nhập vào nhà chị Quy để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Hắn được xác định là Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh). Kiên đang theo học thạc sĩ ở Trung Quốc, được nghỉ hè về nước.

Theo một điều tra viên, tên cướp sớm bị bắt giữ là nhờ sự nhanh trí của chủ nhà.

"Mặc dù bị tên cướp giám sát bằng điện thoại, nhưng trong lúc viết giấy rút tiền, chị này nhanh trí ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an) kèm lời nhắn: "Con đang bị cướp khống chế". Thông tin trên được chuyển đến nhân viên ngân hàng nhờ giúp đỡ", điều tra viên chia sẻ.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng hiểu ý nên đã gọi điện thông báo cho ông Trường. Phát hiện sự việc, bố nạn nhân đã gọi thêm hai công an tới hỗ trợ khống chế, hạ gục tên cướp và liên hệ lực lượng công an đưa tên cướp về trụ sở.