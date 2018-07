Tướng công an: Có người cắm cả bằng tiến sĩ vì cá độ World Cup

Phó giám đốc Công an Hà Nội Đinh Văn Toản cho hay nạn cá độ ở thủ đô diễn biến phức tạp, có người mang ôtô, nhà cửa, thậm chí bằng tiến sĩ đi cầm cố.

Sáng 9/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định dù còn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp.

Theo tướng Toản, gần đây nổi lên một số vấn đề nổi cộm như các thế lực thù địch, phản động tiếp tục các hoạt động chống phá với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, nguy hiểm hơn; công tác đảm bảo an ninh tôn giáo gần đây nổi lên một số tà đạo mới…

Phó giám đốc Công an Hà Nội Đinh Văn Toản thông tin tình trạng cá độ bóng đá đang diễn ra rất phức tạp, nhất là trong mùa World Cup 2018, gây ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội báo cáo tại hội nghị sáng 9/7. Ảnh: Bảo Lâm.

"Có người kéo xe ba gác mà cũng thua cá độ tới 300 triệu đồng. Tôi nghe có người có vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã cháy vốn. Thậm chí, có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân vì cá độ bóng đá", Phó giám đốc Công an Hà Nội dẫn chứng.

Bên cạnh đó, ông Toản cũng thông tin những diễn biến mới, tình hình phức tạp về tệ nạn sử dụng ma túy, các dấu hiệu tiềm ẩn trong quản lý tại các trung tâm cai nghiện của thành phố, về tội phạm tham nhũng…

Trước tình hình này, Công an Hà Nội tập trung các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Nhờ đó, tội phạm đã giảm, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được kết quả cao, an ninh trật tự được giữ vững.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết thêm đơn vị này sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp mạnh mẽ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn.