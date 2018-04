Tướng Lê Văn Cương: 'Tôi tin Bộ Công an làm tới cùng'

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng việc bắt ông Phan Hữu Tuấn và các quan chức đã “nhúng chàm” minh chứng thấy dù họ có "hạ cánh" nhưng chưa chắc đã an toàn.

Liên quan vụ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam ông Tuấn và những cán bộ từng công tác trong ngành công an thời gian qua thể hiện khi đã “nhúng chàm”, họ có “hạ cánh” 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa vẫn bị xử lý nghiêm minh.

Nhiều cảnh sát xuất hiện trước khu vực nhà ông Tuấn tối 18/4. Ảnh: Hoàng Lam.

'Công an tự lấy dao cắt vào chính mình'

"Là một sĩ quan công an, 40 năm trong lực lượng, khi nghe tin trên tôi cảm thấy rất buồn”, đó là lời đầu tiên ông Cương bình luận về vụ việc với Zing.vn.

Tướng Cương cho rằng những sĩ quan công an đứng ở hàng ngũ lãnh đạo của Tổng cục mà còn “nhúng chàm”, bị xử lý bằng hình sự thì đó là điều đau buồn. Qua vụ việc, ông nói Bộ Công an phải xem lại cách quản lý nhân sự trong đội ngũ của mình.

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an chia sẻ qua vụ việc mới thấy câu nói của người xưa không bao giờ sai: "Lòng tham vô đáy". Ở trên đời đời ai cũng muốn có tiền và quyền lực. Nhưng khác nhau ở chỗ kiếm tiền bằng cách nào và đồng tiền họ kiếm sạch hay vấy bùn.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh, ông Phan Hữu Tuấn từng là cán bộ cấp cao của ngành công an nhưng vượt qua “vạch đỏ” và không giữ được phẩm chất của một chiến sĩ. Họ đã bôi lên truyền thống của ngành một vết nhơ. Có lẽ lực lượng công an rất bất bình về họ.

Theo ông Cương, ông Phan Hữu Tuấn liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đến đâu và như thế nào thì cơ quan điều tra sẽ có kết luận sau này. Nhưng phải nói rằng những cán bộ có trình độ lý luận, chuyên môn cao mà tiếp tay, chống lưng cho tội phạm thì rất khó bị phát hiện. Bởi họ sử dụng thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Vì thế, tướng Cương cho rằng trong sự việc này, dư luận xã hội nên bình tĩnh, phải cho cơ quan điều tra thời gian để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Án tại hồ sơ, biết họ phạm tội nhưng phải có chứng cứ, xác định được thời điểm xảy ra sự việc, hậu quả đến đâu… mới có thể xử lý được.

"Tôi tin tưởng Bộ Công an làm đến cùng, không nương nhẹ ai cả. Việc bắt cựu quan chức cấp cao chẳng khác nào ngành công an đang tự lấy dao cắt vào chính mình. Sau những vụ việc này, công an sẽ trưởng thành và quản lý nhân sự, cán bộ tốt hơn", tướng Cương nhấn mạnh.

Lưới trời lồng lộng

Thiếu tướng Lê Văn Cương nói việc bắt ông Phan Hữu Tuấn, ông Phan Văn Vĩnh hay ông Nguyễn Thanh Hóa thể hiện khi phạm pháp, quan chức “hạ cánh” chưa chắc đã an toàn. Dù nghỉ hưu 10 năm, 20 năm nhưng khi họ phạm tội vẫn bị truy đến cùng.

"Qua những sự việc này tôi muốn khuyên bảo các quan chức đang làm sai, có ý định làm sai hãy ngẫm lại. Hãy làm người tử tế, sĩ quan tử tế, cán bộ đảng viên tử tế đi. Lưới trời lồng lộng, không thoát được đâu”, ông Cương nói.

Thiếu tướng Lê Văn Cương. Ảnh: Dân Việt.

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh với tội phạm, trong khi hàng trăm, hàng nghìn người giữ được mình sẽ có người “nhúng chàm”. Đó là điều không tránh khỏi. Những người bị khởi tố, bắt giam là sĩ quan đã tha hóa.

Môi trường hoạt động của công an là luồn sâu vào nơi nhiều cám dỗ. Khi vào một nơi có nhiều nước hoa, ta sẽ có mùi thơm. Ngược lại, đi vào một nơi ô nhiễm thì dễ bị nhiễm độc và sa ngã. Tướng Cương hy vọng đừng vì ông Hóa, ông Vĩnh, ông Tuấn, người dân nghi ngờ thành tựu, chiến công của ngành công an trong công cuộc bảo vệ người dân và tổ quốc.

Tướng Cương dẫn lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Minh chứng cho câu nói đó là hàng loạt vụ bắt giữ, đưa ra xét xử quan chức cấp cao trong thời gian qua như ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và các quan chức của ngành công an.

Ngoài ra, những người làm sai chưa đến mức phải xem xét hình sự cũng bị đem ra xử lý về mặt Đảng và cách chức. "Tôi rất tâm đắc câu nói của Tổng bí thư. Khi lò đã nóng thì bất cứ ai, ở vị trí công tác nào cũng sẽ bị xử lý. Tôi tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng này”, thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ.