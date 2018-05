Tuyển Argentina mang hàng tiền đạo ghi 124 bàn tới World Cup 2018

Khuya 21/5, HLV Jorge Sampaoli đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ Argentina lên đường sang Nga chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Đúng như dự đoán, hàng tiền đạo của Argentina vẫn quy tụ 4 gương mặt nổi tiếng gồm Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero.

Dưới màu áo Barca, Juventus và Man City mùa 2017-18, những cái tên vừa nêu có phong độ rất tốt. Tổng số pha lập công của họ tới 124 bàn. Dựa vào những con số, tuyển Argentina chắc chắn nằm trong top những đội có hàng công khủng khiếp nhất World Cup 2018, nếu không muốn nói đứng số 1.

Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán thì Mauro Icardi, vua phá lưới Serie A mùa 2017-18 với 29 bàn, đã không được HLV Jorge Sampaoli gọi vào ĐTQG. Đây là điều rất đáng tiếc và cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Ở mùa giải vừa qua, Icardi sở hữu số bàn thắng nhiều hơn cả Higuain (23 bàn) và Dybala (26 bàn).

Khước từ cơ hội đá World Cup 2018 của Icardi, HLV Jorge Sampaoli lại gọi Manuel Lanzini, một tiền vệ tấn công đá rất xoàng trong màu áo West Ham lên tuyển. Sau 27 trận ở Premier League, Lanzini ghi được chỉ 5 bàn. Loại Icardi khỏi ĐTQG Argentina rõ ràng là quyết định rất khó hiểu mà HLV Jorge Sampaoli đưa ra.

Với vị trí thủ môn, hậu vệ và tiền vệ, tuyển Argentina có nhiều gương mặt đã thành danh như Sergio Romero (MU), Nicolas Otamendi (Man City), Gabriel Mercado (Sevilla), Marcos Rojo (MU), Javier Mascherano (Hebei China), Lucas Biglia (AC Milan), Ever Banega (Sevilla), Angel di Maria (PSG)...

Dù sở hữu hàng công siêu mạnh, tuy nhiên giới chuyên môn lại đánh giá thành phần tuyển Argentina rất mất cân bằng. Họ chỉ "dọa nạt" được những đối thủ khác nhờ các tiền đạo, trong khi tuyến giữa lại không có bất kỳ cái tên nào đẳng cấp thế giới. Ngay cả hàng hậu vệ cũng không phải những con người quá xuất sắc.

Với Argentina, họ sẽ có hai trận giao hữu gặp Haiti và Israel trước thềm World Cup 2018. Sau đó, đội tuyển này bước vào chiến dịch chinh phục cúp vàng với những trận đấu ở bảng D gặp Iceland, Croatia và Nigeria.

Thành phần tuyển Argentina dự World Cup 2018:

Thủ môn: Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Hậu vệ: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter Milan), Nicolas Tagliafico (Ajax) and Marcos Rojo (Manchester United)

Tiền vệ: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (AC Milan), Angel Di Maria (PSG), Gio Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Maxi Meza (Independiente) and Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors) and Paulo Dybala (Juventus)