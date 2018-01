Không khí lạnh có cường độ mạnh khiến nhiệt độ ở khu vực miền núi phía bắc giảm sâu sáng sớm 12/1. Đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi.

Du khách thích thú với tuyết rơi trên đỉnh Fansipan Sáng 12/1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan được ghi nhận chỉ -8 độ C, trời tạnh mưa khiến tuyết rơi.

Khoảng 8h sáng 12/1, đỉnh Fansipan lần đầu tiên xuất hiện mưa tuyết trong mùa đông, có lúc tuyết rơi khá dày, kéo dài chừng 30 phút.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, vào lúc 7h sáng nay, nhiệt độ thấp nhất đo được tại trạm khí tượng ở thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa (Lào Cai) là khoảng 2,9 độ C. Như vậy, khu vực đỉnh núi Fansipan xuống thấp nhất khoảng -7 đến -8 độ C.

Tuyết phủ một lớp mỏng trên đỉnh Fansipan sáng sớm nay. Ảnh: Helen Nguyen.

Một nhân viên làm việc tại khu du lịch ở đỉnh Fansipan cho biết đến trưa 12/1, tuyết bắt đầu tan dần và rơi thành từng đợt nhỏ, rải rác. Nhiệt độ hiện là -5 độ C, trời nhiều mây, sương mù.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, không khí lạnh có cường độ khá mạnh, liên tục được tăng cường, không chỉ khiến miền Bắc chìm trong giá rét mà còn ảnh hưởng đến các tỉnh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Sáng sớm nay, nhiệt độ một số khu vực xuống mức rất thấp. Cụ thể, Pha Đin (Điện Biên) 3,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 3,3 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 2,9 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ tại một số tỉnh miền Trung giảm mạnh, Hà Tĩnh và Nghệ An còn 12 độ C, Quảng Bình khoảng 11 độ C, Đà Nẵng giảm xuống 16,5 độ C. Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất dưới mức 22 độ C, như Trà Nóc (Cần Thơ) 21 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,7 độ C; Châu Đốc (An Giang) xấp xỉ 21,5 độ C...

Sáng sớm 11/1, Fansipan lần thứ 4 đón băng giá kể từ đầu đông. Lần gần nhất băng xuất hiện vào ngày 19/12/2017, băng bao phủ toàn bộ đỉnh núi cao nhất Đông Dương và ở một số triền núi dốc. Các đợt trước đó là vào ngày 31/10 và 26/11/2017 nhưng băng xuất hiện mỏng hơn.